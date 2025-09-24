Zsírégető fahéjas süti, ami lelassítja az öregedést is

A snickerdoodle egy olyan fahéjas süti, amit senki sem fog tudni kiverni a fejéből, miután megkóstolta: lágy, omlós és egyszerre ropogós. Ha pedig ez nem lenne elég, akkor nagyon gyorsan elkészül, még konyhatündérnek sem kell lenni hozzá és a bőrödre is szuper hatással van. Tökéletes választás lehet a hűvös, bekuckózós, filmnézős estékre vagy vendégvárónak, és a legjobb recept egy barátnős délutáni programhoz is.

A legfinomabb fahéjas keksz, amit valaha kóstoltál

Forrás: Shutterstock

Snickerdoodle, a legfinomabb fahéjas keksz

A snickerdoodle a legjobb alternatíva, ha valaki egy kis édességre vágyik, mert pillanatok alatt elkészül és istenien finom lesz. A legjobb az egészben, hogy fahéj is kell hozzá, ami köztudottan lassítja az öregedést és zsírégető hatása is van. Kell ennél több, hogy bűnözés közben még jótékonykodunk is a testünkkel?

Recept:

Hozzávalók:

190 g liszt

1 teáskanál borkősav

¾ teáskanál szódabikarbóna

Egy csipetnyi só

120 g sótlan, szoba hőmérsékletű vaj

200 g kristálycukor (lehet vegyesen nádcukorral is)

1 tojás

1 evőkanál tej

Vaníliaaroma ízlés szerint

Fél evőkanál fahéj

Elkészítés:

Egy nagy tálban keverjük habosra a vajat a cukor háromnegyedével (a többit tegyük félre későbbre). Következő lépésként adjuk hozzá a tojást, a tejet és a vaníliaaromát, majd keverjük krémesre. Öntsük egy másik tálba a száraz hozzávalókat: a lisztet, a szódabikarbónát, a sót és a borkősavat. A lisztes keveréket hozzáönthetjük óvatosan, kis adagokban a nedves hozzávalókhoz, és addig kavarjuk, míg szépen össze nem áll egy egész masszává. Ha mindezzel megvagyunk, akkor takarjuk le és hagyjuk pihenteti a hűtőben a tésztát 1 órán keresztül. Mire letelik ez az idő melegítsük fel a sütőt 180 fokra és mixeljük össze a fahéjat a maradék kristálycukorral. Formáljunk kis golyókat, amiket ne felejtsünk el meghempergetni a fahéjas cukorban, mielőtt a tepsire tennénk! Süssük 10-15 percig, míg szép barnák nem lesznek és már ehetjük is!

Ebből a videóból lépésről lépésre követheted a receptet: