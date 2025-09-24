Zsírégető fahéjas süti, ami lelassítja az öregedést is

A snickerdoodle az amerikaiak kedvenc keksze, amit mi is bármikor elkészíthetünk, ősszel még a hangulat is megvan hozzá. Nem elég, hogy istenien finom, de a fahéjnak köszönhetően segít lelassítani az öregedést is.
A snickerdoodle egy olyan fahéjas süti, amit senki sem fog tudni kiverni a fejéből, miután megkóstolta: lágy, omlós és egyszerre ropogós. Ha pedig ez nem lenne elég, akkor nagyon gyorsan elkészül, még konyhatündérnek sem kell lenni hozzá és a bőrödre is szuper hatással van. Tökéletes választás lehet a hűvös, bekuckózós, filmnézős estékre vagy vendégvárónak, és a legjobb recept egy barátnős délutáni programhoz is.
Snickerdoodle, a legfinomabb fahéjas keksz
A snickerdoodle a legjobb alternatíva, ha valaki egy kis édességre vágyik, mert pillanatok alatt elkészül és istenien finom lesz. A legjobb az egészben, hogy fahéj is kell hozzá, ami köztudottan lassítja az öregedést és zsírégető hatása is van. Kell ennél több, hogy bűnözés közben még jótékonykodunk is a testünkkel?
Egy nagy tálban keverjük habosra a vajat a cukor háromnegyedével (a többit tegyük félre későbbre).
Következő lépésként adjuk hozzá a tojást, a tejet és a vaníliaaromát, majd keverjük krémesre.
Öntsük egy másik tálba a száraz hozzávalókat: a lisztet, a szódabikarbónát, a sót és a borkősavat.
A lisztes keveréket hozzáönthetjük óvatosan, kis adagokban a nedves hozzávalókhoz, és addig kavarjuk, míg szépen össze nem áll egy egész masszává.
Ha mindezzel megvagyunk, akkor takarjuk le és hagyjuk pihenteti a hűtőben a tésztát 1 órán keresztül.
Mire letelik ez az idő melegítsük fel a sütőt 180 fokra és mixeljük össze a fahéjat a maradék kristálycukorral.
Formáljunk kis golyókat, amiket ne felejtsünk el meghempergetni a fahéjas cukorban, mielőtt a tepsire tennénk!
Süssük 10-15 percig, míg szép barnák nem lesznek és már ehetjük is!
Ebből a videóból lépésről lépésre követheted a receptet:
@emijuju snickerdoodle cookies 1 1/2 cups (190g) flour 1 tsp (3g) cream of tartar 3/4 tsp (3g) baking soda 1/4 tsp (1g) salt 1/2 cup (113g) unsalted butter (room temp) 1 cup (200g) sugar 1 egg 1 tbsp (15g) milk 1/2 tsp (2g) vanilla 1/2 tbsp (4g) cinnamon in a large bowl, cream together the butter and 3/4 cup of sugar (save the other 1/4 for later). then add in egg, mix, and then the milk and vanilla. in another bowl, whisk together the flour, baking soda, salt, and cream of tartar. add the flour mixture to the wet mixture and fold until just combined. make sure to not overmix. cover and set in the fridge for an hour. once ready, preheat oven to 325 and mix together the remaining 1/4 cup sugar and cinnamon. scoop out the balls (1 ounce scoop) and roll into the remaining coating. bake for 12-14 min. let cool for 10 min. recipe ib: magnolia bakery #snickerdoodle#cookies#baking#recipe#baketok♬ original sound - emijuju
