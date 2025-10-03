Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 3., péntek Helga

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
koktél

Pohárba zárt ősz: sangria, ahogy még nem kóstoltad

Shutterstock - etorres
koktél ital recept
Gyüre Bernadett
2025.10.03.
Ha ősz, akkor nem felejtkezhetünk el az ínycsiklandozó italokról, amiket mindössze pár perc alatt otthon is összedobhatunk. Ezúttal a sangria egy olyan változatát hoztuk el, ami tökéletesen felidézi a bekuckózós időszakot!

A sangria egy klasszikus spanyol ital, ami sokak kedvence. Most azonban egy teljesen új köntösbe bújtatva hoztuk el nektek, ami nem maradhat ki idén ősszel a baráti összejövetelekből.

A sangria legújabb változata bárkit levenne a lábáról
A sangria legújabb változata bárkit levenne a lábáról
Forrás: Shutterstock

Őszi sangria koktél

Az alma, a fahéj és a vörösbor lágy keveréke tökéletesen idézi fel a hűvös időszakot. Ha egy meglepően finom, de mégis egyszerű koktélra vágysz, akkor elhoztuk a legjobb italt, ami után garantáltan nem fogsz csalódni! Az elkészítés mindössze pár percet vesz igénybe és még olyan sok hozzávaló sem kell hozzá.

Recept:

Hozzávalók:

  • 2 db piros alma szeletekre vágva
  • 3 db fahéjrúd
  • Fél liter szűretlen almalé
  • 2 evőkanál juharszirup
  • 1 üveg vörösbor

Elkészítés:

A szeletekre vágott almát dobd egy tálba, majd jöhetnek hozzá a fahéjrudak. Ezeket a hozzávalókat öntsd fel fél liter szűretlen almalével, majd rögtön jöhet is hozzá a juharszirup. Utolsó lépésként öntsd bele az üveg vörösbort, majd kavard össze a kész a sangria koktélt, hogy az ízek keveredni tudjanak!

Ha forralt borra vágynál, akkor nyugodtan melegítsd fel a kész italt!

@kathi.rinaa Make a fall sangria with me! 🍷🍎🍂🤎 All you need: • red sliced apples • cinnamon sticks • apple cider • maple syrup • red wine Steep the sangria for at least 3-4 hours before serving ⏳🤎 The perfect fall drink! #falldrinks #fallsangria #sangria #fallrecipes #autumndrinks #fall #cozy #inspiration #fyp #fallinspo #foryoupage #booktok #booktokgermany⚡️📚 #booktokgermany #booktoker #creatorsearchinsights ♬ rainy day - McKenna Barry

Tuti tipp: Hagyd állni 2-3 órán keresztül, hogy az ízek jobban összeérjenek! Így sokkal ízletesebb lesz a koktélod.

Méregtelenítő zöldtea-sangria: a spanyol elixír

Minden egyes korttyal ráncokat tüntet el az arcodról ez a hidratáló, antioxidánsokban gazdag zöldtea-sangria.

Fekete özvegy koktél: ha már szürcsölnéd a Halloweent

Azonnal behálózza az ízlelőbimbóidat!

5 pikáns kávékoktél, ami garantáltan felvillanyoz − Receptek

Ha igazán elkötelezett koffeinfüggő vagy, akkor kötelező kipróbálnod ezeket az egyszerűen elkészíthető, mégis különleges kávékoktélokat, amik amellett, hogy szemet gyönyörködtetőek, úgy felpezsdítenek, mint egy váratlan üzenet a kiszemeltedtől.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu