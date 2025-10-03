Pohárba zárt ősz: sangria, ahogy még nem kóstoltad

A sangria egy klasszikus spanyol ital, ami sokak kedvence. Most azonban egy teljesen új köntösbe bújtatva hoztuk el nektek, ami nem maradhat ki idén ősszel a baráti összejövetelekből.

A sangria legújabb változata bárkit levenne a lábáról

Őszi sangria koktél

Az alma, a fahéj és a vörösbor lágy keveréke tökéletesen idézi fel a hűvös időszakot. Ha egy meglepően finom, de mégis egyszerű koktélra vágysz, akkor elhoztuk a legjobb italt, ami után garantáltan nem fogsz csalódni! Az elkészítés mindössze pár percet vesz igénybe és még olyan sok hozzávaló sem kell hozzá.

Recept:

Hozzávalók:

2 db piros alma szeletekre vágva

3 db fahéjrúd

Fél liter szűretlen almalé

2 evőkanál juharszirup

1 üveg vörösbor

Elkészítés:

A szeletekre vágott almát dobd egy tálba, majd jöhetnek hozzá a fahéjrudak. Ezeket a hozzávalókat öntsd fel fél liter szűretlen almalével, majd rögtön jöhet is hozzá a juharszirup. Utolsó lépésként öntsd bele az üveg vörösbort, majd kavard össze a kész a sangria koktélt, hogy az ízek keveredni tudjanak!

Ha forralt borra vágynál, akkor nyugodtan melegítsd fel a kész italt!