6 fiatalító ital, amely éveket csiszolhat le az arcodról

„A szépség belülről fakad” — mondja mindenki, akinek legalább háromféle fiatalító smoothie van a reggeli rutinjában. És valóban, a TikTok új beauty-őrülete nem arckrémeket vagy botoxot ajánl, hanem fiatalító italokat, amelyeket, ha nem is az örök fiatalság kútjából merítettek, de elég közel állnak hozzá.

Ez a fiatalító ital olyan, mint akár a folyékony botox.

Forrás: Shutterstock

Folyékony botox: 6 fiatalító ital a TikTokról

A legnagyobb celebek is kortyolják ezeket az italokat és állítólag nem csak a géneknek köszönhetik, hogy 40 felett is úgy néznek ki, mint egy jól szűrt Insta-sztori.

Íme a 6 ital, amiért nemcsak a bőröd, de a tükörképed is hálás lesz.

1. Zöld tea – A bőrsimító klasszikus

Ha valami Japánból jön, zöld és évszázadok óta isszák a halhatatlan bőr reményében, akkor gyanús, hogy működik. A zöld tea tele van antioxidánsokkal, főleg EGCG-vel, ami csökkenti a gyulladást, lassítja az öregedést és védi a bőrt a napsugárzás okozta károktól.

Ki issza? Jennifer Aniston állítólag napi 2-3 csészével is elkortyol belőle, és nézz rá: kb. 1998 óta nem öregedett.

2. Aloe vera ital – A belső hidratálás királynője

Aloe verát eddig leginkább akkor kentük magunkra, ha leégtünk a napon, de most itt az idő, hogy meg is igyuk. Ez a zselés állagú csoda nemcsak hűsít, de segíti az emésztést, csökkenti a bőrgyulladást és belülről hidratál. Mintha a bőröd egy jó kis wellnessnapra menne, csak épp egy pohárból kortyolgatod.

Ki issza? Kourtney Kardashian, deluxe wellnessguru rendszeresen reklámoz aloe vera alapú italokat az oldalán. Nem véletlen, hogy mindig olyan, mintha belülről is ragyogna.

3. Turmeric latte (aranytej) – A sárga csodaital

Képzelj el egy lattét, amitől nem pörögsz szét, de a bőröd olyan kisimult lesz, mint egy frissen vasalt szaténruha. A kurkuma (angolul turmeric ) erős gyulladáscsökkentő és segít megelőzni a bőr idő előtti öregedését. A benne lévő kurkumin nem csak a színt adja, hanem a csodahatást is, és még Insta-sztoriban is jól mutat.

Ki issza? Gigi Hadid szerint az aranytej a „comfort drink”, ami nemcsak belül melegít, de a bőre is imádja. Spoiler: Gigi arca elég jó reklám.

4. Kókuszvíz – A természetes highlighter

Ez az ital gyakorlatilag egy üvegbe zárt bőrfény. A kókuszvíz elektrolitokat tartalmaz, hidratál és segít megőrizni a bőr rugalmasságát. Rendszeres fogyasztása ragyogóbb, frissebb bőrt eredményez. Mintha belülről sugározna az arcod.

Ki issza? Rihanna, akinek amúgy is saját beauty brandje van, előszeretettel posztol kókuszvizes képeket. Ha valaki tudja, mi a glow, akkor ő az.

5. Citromos víz – A reggeli detoxklasszikus

Semmi extra, mégis minden benne van. Egy pohár langyos víz pár csepp citrommal és máris elindult a belső tisztulás. A citromos víz serkenti az emésztést, lúgosít és segít megszabadulni a puffadástól. Plusz C-vitaminban gazdag, ami köztudottan a bőr legjobb barátja.

Ki issza? Miranda Kerr esküszik rá, hogy ez a reggeli rituálé a fiatalság egyik kulcsa. És ha valaki, hát ő már ránézésre is hiteles forrás.

6. Gránátalma ital – Az antioxidáns bomba

A gránátalma nemcsak a szívnek jó, hanem a bőrnek is: antioxidáns-tartalma vetekszik a zöld teáéval, sőt, néhány kutatás szerint még erősebb is. Rendszeres fogyasztása segíthet csökkenteni a ráncokat és fokozni a bőr feszességét. Olyan, mint egy mini arcfelvarrás, csak szívószállal.