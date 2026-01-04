Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Képes kvíz: felismered ezeket a rég elfeledett konyhai eszközöket?

agytorna kvíz konyha
Nagy Kata
2026.01.04.
A mai képes kvízünkben olyan rég elfeledett emlékek között kutakodunk, mint például amikor kisgyermekként nagymamád körül sertepertéltél és próbáltad kitalálni, hogy milyen eszköz mire való.

A konyha nem csupán egy helyiség, ahol finom ételek készülnek, hanem az emlékek, a közös pillanatok és a különböző generáciciók találkozási pontja – ezt a nosztalgikus élményt idézi meg a mai képes kvízünk, amiben olyan eszközöket kell beazonosítanod, amiket talán utoljára évtizedekkel ezelőtt láttál. 

A képes kvízünkben retró konyhai eszközöket elevenítünk fel. 
Képes kvíz elfeledett eszközökkel 

  • A mai kvízünk visszarepít a gyermekkorodba. 
  • Olyan konyhai retró tárgyakat kell felismerned, amiket maximum a nagymamád stelázsijában láthattál.

Retró konyhai eszközök képes kvíze 

Mindannyian örömmel gondolunk vissza azokra az időkre, amik a konyha nem a heti menü kitalálásáról, a tűzhely feletti izzadásról és az órákig tartó mosogatásról szólt, hanem a jókedvű családi ebédekről, amikor a nagymamánk mindig kedveskedett nekünk valami különleges kis finomsággal.

Ezek a kedves emlékek mindig külön helyet foglalnak el a szívünkben, így akárhányszor meglátunk egy régi konyhai eszközt vagy egy ismerős retró bútordarabot, kicsit visszarepülünk abba azokba az időkbe, amikor még önfeledten, gondtalanul ültünk le az asztalhoz. 

Bár ma már, ha a konyhai eszközökre gondolunk, leginkább a káros hatások, a felesleges tárgyak és a kórokozók jutnak az eszünkbe, azért szánjunk pár percet erre a vicces tesztre és nosztalgiázzunk egy kicsit! 

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/6 Milyen tárgy látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/6 Mire használták ezt a tárgyat?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/6 Milyen tárgy látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/6 Milyen tárgy látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/6 Milyen tárgy látható a képen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/6 Milyen tárgy látható a képen?

 

Ha még más teszteket is kipróbálnád, ezeket is tetszhetnek: 

Mennyire ismered a külföldi karácsonyi dalokat? Teszteld a tudásod!

Most kiderül, hogy te vagy-e a karácsonyi karaoke-partik királynője!

Ultra nehéz IQ-teszt: csak a 140 feletti intelligenciával rendelkezők találják meg a cicát

Mennek a képes rejtvények? Ebben az IQ-tesztben most nem különbségeket kell keresgélned, csupán egyetlen macskára kell rálelned. Készülj, mert nem lesz könnyű dolgod!

Stranger Things-rejtvény: megtalálod a kajla Demodogot a többi között?

Próbára tennéd a látásod és a megfigyelőképességed a kedvenc sorozatodon keresztül? Akkor szerencséd van, mivel a legjobb helyen jársz, de vigyázz: csak az igazi sasszemmel rendelkezők képesek megoldani ezt a Stranger Things-rejtvényt!

 

 

