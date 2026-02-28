Így sírnak ők: 4 módszer, amit a hollywoodi sztárok vetnek be a kamerák előtt

Tudatosan felépített technikák, pszichológiai trükkök és hosszú évek alatt kikísérletezett módszerek – többek között ezek rejlenek a színészek sírós jeleneteinek hátterében. Vannak hollywoodi sztárok, akiknek szinte parancsszóra sikerül sírni a kamerák előtt – ilyen például Meryl Streep –, és vannak, akiknek egy könnyező jelenet nagyobb színészi megpróbáltatás, mint a meztelenkedés. Hogyan képesek a hollywoodi színészek sírni egy zsúfolt forgatáson, kamerák és reflektorok kereszttüzében?
Hollywoodi sztárok síráspraktikái
- Hogyan sírják el magukat a színészek a kamera előtt parancsszóra?
- Eláruljuk, milyen módszereket alkalmaznak.
- Eláruljuk, hogy a rendezők milyen bizarr módszereket alkalmaznak rajtuk a sikeres jelenet érdekében.
Pislogás visszatartása
Jennifer Lawrence is erre a technikára esküszik. Egészen addig nem pislog, amíg a szeme könnybe nem lábad. Melós dolog, de ő kibírja, mert közben a cél lebeg a szeme előtt.
„Szerencsére az életemben nincs semmi, ami azonnal sírásra késztetne”
– nyilatkozta korábban a téma kapcsán az MTV-nek adott interjújában, majd hozzátette, hogy amikor az Éhezők viadala egyik jelenetében sírnia kellett egyszerűen csak megpróbálta utánozni a síró emberek testtartását. Hátával előre görnyedt, arcát a tenyerébe temette. Az agya valószínűleg önkéntelenül reagált a testhelyzetre, és a színésznő szeméből megeredtek a könnyek.
Emlékezni valami szomorúra
Te is tudod, hogy nem kell sok ahhoz, hogy elérzékenyülj, amikor valami szomorú dologra gondolsz. Van, hogy elég egy videó egy kis állat nehéz helyzetéről vagy egy gyászoló édesanyáról, és máris jön a meghatódás. A hollywoodi sztárok is alkalmazzák ezt a jól bevált módszert – legtöbbször saját szomorú emlékeik után kutatva kerülnek sírós állapotba.
Amy Adams arról sosem nyilatkozott, ilyenkor pontosan milyen emlékképeket hív elő saját múltjából, de az biztos, hogy a vásznon a könnyei minden jelenetben hitelesnek tűnnek.
Leonardo DiCaprio a Rómeó és Júlia jelenetében csak úgy tudott sírni, hogy elképzelte, amint épp leég a házuk.
Direkt sértegetés
Alfred Hitchcock maga árulta el egyszer egy riporternek, hogy a Madarak című film főszereplőjére, Tippi Hedrenre galambokat és hollókat reptetett. A szegény színésznő ettől annyira megrémült, hogy sírós hisztérikus rohamot kapott – a jelenet a filmbe is bekerült.
Stanley Kubrickról köztudott, hogy nem bánt kesztyűs kézzel a Ragyogás című film női főszereplőjével, Shelley Duvallal. A forgatáson direkt durván bánt vele, újra meg újra sírásra kényszerítette, hogy a fürdőszobai jelenet kellően hiteles legyen.
Francis Ford Coppola pedig Winona Rydert késztette sírásra azzal, hogy sértegette a Drakula film forgatásainak szüneteiben.
Amikor szakember segít a hollywoodi sztároknak könnyezni
Andie MacDowell sokáig azt sem tudta, mi a a sírás, és ez meglehetősen aggasztotta a rendezőket, már csak azért is, mert a sírást visszatartani nem egészséges.
Neves színészi mentorokhoz küldték, akik felszínre hozták belőle gyermekkori fájdalmait és édesanyja alkoholfüggőségét.
Később ezeket az élményeket használta a könnyezős jelenetekhez. Egyszer elárult egy másik tuti módszert: szerinte könnyebb sírni, ha a szervezetben elegendő folyadék van.
Olvass még többet hollywodi sztárokról: