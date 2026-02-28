Így sírnak ők: 4 módszer, amit a hollywoodi sztárok vetnek be a kamerák előtt

Tudatosan felépített technikák, pszichológiai trükkök és hosszú évek alatt kikísérletezett módszerek – többek között ezek rejlenek a színészek sírós jeleneteinek hátterében. Vannak hollywoodi sztárok, akiknek szinte parancsszóra sikerül sírni a kamerák előtt – ilyen például Meryl Streep –, és vannak, akiknek egy könnyező jelenet nagyobb színészi megpróbáltatás, mint a meztelenkedés. Hogyan képesek a hollywoodi színészek sírni egy zsúfolt forgatáson, kamerák és reflektorok kereszttüzében?

Mindenki tud sírni, de nem mindenkiből tudnak előjönni a könnyek. Freddie Prinze jr. azon hollywoodi sztárok közé tartozik, akinek nem probléma meghatódni.

Forrás: Getty Images North America

Hollywoodi sztárok síráspraktikái

Hogyan sírják el magukat a színészek a kamera előtt parancsszóra?

Eláruljuk, milyen módszereket alkalmaznak.

Eláruljuk, hogy a rendezők milyen bizarr módszereket alkalmaznak rajtuk a sikeres jelenet érdekében.

Pislogás visszatartása

Jennifer Lawrence is erre a technikára esküszik. Egészen addig nem pislog, amíg a szeme könnybe nem lábad. Melós dolog, de ő kibírja, mert közben a cél lebeg a szeme előtt.

„Szerencsére az életemben nincs semmi, ami azonnal sírásra késztetne”

– nyilatkozta korábban a téma kapcsán az MTV-nek adott interjújában, majd hozzátette, hogy amikor az Éhezők viadala egyik jelenetében sírnia kellett egyszerűen csak megpróbálta utánozni a síró emberek testtartását. Hátával előre görnyedt, arcát a tenyerébe temette. Az agya valószínűleg önkéntelenül reagált a testhelyzetre, és a színésznő szeméből megeredtek a könnyek.

Jennifer Lawrence tuti módszert talált a sírásra.

Forrás: Getty Images North America

Emlékezni valami szomorúra

Te is tudod, hogy nem kell sok ahhoz, hogy elérzékenyülj, amikor valami szomorú dologra gondolsz. Van, hogy elég egy videó egy kis állat nehéz helyzetéről vagy egy gyászoló édesanyáról, és máris jön a meghatódás. A hollywoodi sztárok is alkalmazzák ezt a jól bevált módszert – legtöbbször saját szomorú emlékeik után kutatva kerülnek sírós állapotba.

Amy Adams számára a fiktív emlékek is segítenek.

Forrás: Penske Media

Amy Adams arról sosem nyilatkozott, ilyenkor pontosan milyen emlékképeket hív elő saját múltjából, de az biztos, hogy a vásznon a könnyei minden jelenetben hitelesnek tűnnek.

Leonardo DiCaprio a Rómeó és Júlia jelenetében csak úgy tudott sírni, hogy elképzelte, amint épp leég a házuk.