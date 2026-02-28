Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Így sírnak ők: 4 módszer, amit a hollywoodi sztárok vetnek be a kamerák előtt

Hilary Swank sírás, a hollywoodi sztárok praktikái.
Getty Images North America - Frederick M. Brown
könny hollywoodi színésznő kamerák psziché
Jónás Ágnes
2026.02.28.
A filmvásznon a könnyek mindig pontosan akkor gördülnek le, amikor kell, például egy búcsújelenetben vagy egy tragédia bekövetkezésekor. Csakhogy, ami spontánnak tűnik a filmben, az a valóságban a hollywoodi sztárok számára komoly erőfeszítés eredménye. Winona Ryder, Andie MacDowell más-más trükknek köszönheti a könnyeit. Felfedjük, milyen titkos módszereket vetnek be a filmcsillagok.

Tudatosan felépített technikák, pszichológiai trükkök és hosszú évek alatt kikísérletezett módszerek – többek között ezek rejlenek a színészek sírós jeleneteinek hátterében. Vannak hollywoodi sztárok, akiknek szinte parancsszóra sikerül sírni a kamerák előtt – ilyen például Meryl Streep –, és vannak, akiknek egy könnyező jelenet nagyobb színészi megpróbáltatás, mint a meztelenkedés. Hogyan képesek a hollywoodi színészek sírni egy zsúfolt forgatáson, kamerák és reflektorok kereszttüzében?

Vannak hollywoodi sztárok, akknek könnyen megy a sírás.
Mindenki tud sírni, de nem mindenkiből tudnak előjönni a könnyek. Freddie Prinze jr. azon hollywoodi sztárok közé tartozik, akinek nem probléma meghatódni.
Forrás: Getty Images North America

Hollywoodi sztárok síráspraktikái

  • Hogyan sírják el magukat a színészek a kamera előtt parancsszóra?
  • Eláruljuk, milyen módszereket alkalmaznak.
  • Eláruljuk, hogy a rendezők milyen bizarr módszereket alkalmaznak rajtuk a sikeres jelenet érdekében. 

Pislogás visszatartása

Jennifer Lawrence is erre a technikára esküszik. Egészen addig nem pislog, amíg a szeme könnybe nem lábad. Melós dolog, de ő kibírja, mert közben a cél lebeg a szeme előtt. 

„Szerencsére az életemben nincs semmi, ami azonnal sírásra késztetne” 

– nyilatkozta korábban a téma kapcsán az MTV-nek adott interjújában, majd hozzátette, hogy amikor az Éhezők viadala egyik jelenetében sírnia kellett egyszerűen csak megpróbálta utánozni a síró emberek testtartását. Hátával előre görnyedt, arcát a tenyerébe temette. Az agya valószínűleg önkéntelenül reagált a testhelyzetre, és a színésznő szeméből megeredtek a könnyek. 

Jennifer Lawrence, hollywoodi sztárok
Jennifer Lawrence tuti módszert talált a sírásra.
Forrás: Getty Images North America

Emlékezni valami szomorúra

Te is tudod, hogy nem kell sok ahhoz, hogy elérzékenyülj, amikor valami szomorú dologra gondolsz. Van, hogy elég egy videó egy kis állat nehéz helyzetéről vagy egy gyászoló édesanyáról, és máris jön a meghatódás. A hollywoodi sztárok is alkalmazzák ezt a jól bevált módszert – legtöbbször saját szomorú emlékeik után kutatva kerülnek sírós állapotba. 

Amy Adams, hollywoodi sztárok
Amy Adams számára a fiktív emlékek is segítenek.
Forrás: Penske Media

Amy Adams arról sosem nyilatkozott, ilyenkor pontosan milyen emlékképeket hív elő saját múltjából, de az biztos, hogy a vásznon a könnyei minden jelenetben hitelesnek tűnnek. 

Leonardo DiCaprio a Rómeó és Júlia jelenetében csak úgy tudott sírni, hogy elképzelte, amint épp leég a házuk.

Direkt sértegetés

Alfred Hitchcock maga árulta el egyszer egy riporternek, hogy a Madarak című film főszereplőjére, Tippi Hedrenre galambokat és hollókat reptetett. A szegény színésznő ettől annyira megrémült, hogy sírós hisztérikus rohamot kapott – a jelenet a filmbe is bekerült. 

Stanley Kubrickról köztudott, hogy nem bánt kesztyűs kézzel a Ragyogás című film női főszereplőjével, Shelley Duvallal. A forgatáson direkt durván bánt vele, újra meg újra sírásra kényszerítette, hogy a fürdőszobai jelenet kellően hiteles legyen. 

Francis Ford Coppola pedig Winona Rydert késztette sírásra azzal, hogy sértegette a Drakula film forgatásainak szüneteiben. 

Hollywoodi sztárok: Andie MacDowell
Andie MacDowell sokáig tanult sírni. 
Forrás: Getty Images Europe

Amikor szakember segít a hollywoodi sztároknak könnyezni

Andie MacDowell sokáig azt sem tudta, mi a a sírás, és ez meglehetősen aggasztotta a rendezőket, már csak azért is, mert a sírást visszatartani nem egészséges.

Neves színészi mentorokhoz küldték, akik felszínre hozták belőle gyermekkori fájdalmait és édesanyja alkoholfüggőségét

Később ezeket az élményeket használta a könnyezős jelenetekhez. Egyszer elárult egy másik tuti módszert: szerinte könnyebb sírni, ha a szervezetben elegendő folyadék van. 

