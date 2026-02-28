A héten megszületett Henry Kettner kislánya. A baba és az anyuka is jól vannak és kedden már hazatérhettek a kórházból. A gólyahírt maga az influenszer osztotta meg az Instagram-oldalán és elárulta azt is, hogy hogyan nevezték el a gyermeket.

Henry Kettner apa lett

Forrás: Markovics Gábor/BORS

Henry Kettner gyermeke különleges nevet kapott a szüleitől

A Bors számolt be elsőként arról, hogy Henry Kettner apuka lett. A tartalomgyártó exkluzív interjút adott a lapnak, amelyben részleteket osztott meg a gyermekáldás folyamatáról és elárulta azt is, hogyan hívják a csöppséget.

„Szerencsére minden rendben volt a szülés során. Én két hetet készülök nagyjából egy vérvételre, annyire nem bírom a tűt és a vért, de bent voltam a szülésen, sőt el is vágta ma köldökzsinórt. Az első két éjszaka természetesen fárasztó volt, de azóta is kiráz a hideg, ha arra gondolok, hogy hazamegyek és felemelhetem a kislányomat"

- nyilatkozta a sztárapuka. Kiderült az is, hogy a névválasztás során váratlan akadályokba ütköztek a szülők:

„A teljes neve Ella Léda. A névválasztás mindig egy nehéz dolog, ha kitaláltunk egy nevet és elmondtuk az egyik nagyszülőnek azt, mondták: „Ne! Így hívják a szomszéd lányát.” Kitaláltunk egy másik nevet, azt a másik nagyszülő vétózta meg egy hasonló indokkal, úgyhogy azt csináltuk, hogy kitaláltuk az Ella Léda nevet, titokban tartottuk és csak a kórházi látogatás során tudták meg a rokonok, hogy ez lesz a teljes név" - fejtette ki a tartalomgyártó.

Ha kíváncsiak vagytok a teljes interjúra, azt ide kattintva tudjátok elolvasni. Ella Léda első fotóját a büszke édesapjával pedig itt tudjátok megtekinteni:

Apa lettem, Szülők lettünk. Egy szempillantás alatt megváltozott a világ.. Az egész színessé vált. Megszűnt minden rossz és csak a jó létezik. Minden ami eddig értelmetlennek tűnt, egy másodperc alatt értelmet nyert. Amíg nem voltam Apuka nem tudtam, és nem is értettem mi lehet ebben olyan nagy dolog. Szerencsés vagyok, mert 30 évesen szinte mindent megéltem és láttam a világból…. legalábbis azt hittem. A pillanat amikor felsírt a Kislányom, egyszerűen semmihez nem fogható, a világ legcsodálatosabb érzése volt, amit csak akkor érez igazán az ember amikor átéli. És a legszebb az egészben, hogy ez az érzés nem egy múló pillanatnyi érzés, hanem minden egyes másodperc amit Léda a mellkasomon, vagy épp mellettem tölt, hatványozza az addigi szerelmet amit iránta érzek. Ella Léda, a legszebb életet fogjuk biztosítani Neked anyukáddal akiről eddig is tudtam, hogy egy hős, de most már tudom, és látom, hogy a világ legjobb anyukáját kaptad. Ré, köszönöm, hogy megajándékoztál egy angyalkával. Hálás vagyok, Szerelmes vagyok, Apa vagyok. ( És persze egy kicsit álmos is vagyok)

- írta fotójához Kettner.