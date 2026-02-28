Lábápoló krémek, melyek pihe-puha tappancsokat varázsolnak a legcudarabb időben is

Valószínűleg még bele sem gondoltál abba, hogy a lábad jóval többet dolgozik átlagosan, mint a laptopod, így egyáltalán nem mindegy, hogy menyit foglalkozol vele: egy jó lábápoló krém kiválasztása a legkevesebb, amit megtehetsz azért, hogy egy kicsit kényeztesd a tappancsaidat.

Egy jó lábápoló krém igazi megváltás a téli időszakban.

Forrás: Shutterstock

A legjobb lábápoló krémek, amelyek csodát művelnek a virgácsaiddal Ha száraz bőrrel és kirepedezett sarokkal küzdesz, mindenképp érdemes beruháznod egy jó lábápoló krémre.

Megmutatjuk, melyek azok a termékek, amelyek felérnek egy méregdrága pedikűrrel.

Ezerrel dübörög a tél, és ilyenkor nemcsak az arcunkat kell védeni a kiszáradástól, hanem a lábainkat is: fontos, hogy kialakítsunk egy jó lábápolási rutint, amelynek első lépéseként eltávolítjuk a bőrkeményedéseket, majd megfelelően hidratáljuk a meggyötört bőrt.

Ha igazán fekete öves vagy, éjszakára még egy zoknit is felvehetsz, hogy a krémeknek legyen elég ideje beszívódni, de a legfontosabb, hogy olyan krémet válassz, amit kifejezetten a láb bőrére terveztek és ami megfelelően hidratálja azt.

Ha ugyanis nem elég zsíros és testes a krém, pont az ellenkezőjét érheted el, és még inkább kiszáríthatod a tappancsaidat. Mutatjuk, miből érdemes válogatnod!

The Ritual of Jing Foot Balm

Ez a nyugtató hatású balzsam nem csak a lábaidnak, az idegrendszerednek is jót tesz: a szantálfa és levendula keverékével megnyugtatja a lelked és puhítja a bőröd.

The Ritual of Jing Foot Balm 5 290 Ft

Forrás: www.rituals.com

CeraVe lábkrém

Ez a szalicilsavas krém a száraz lábak igazi megmentője: helyreállítja a repedezett bőrt és selymesen puhává teszi.

CeraVe lábkrém 4 890 Ft

Forrás: notino.hu

Balea lábápoló krém

Ez a 10% ureát, panthenolt és glicerint tartalmazó krém még a legszárazabb bőrrel is felveszi a harcot, arról nem is beszélve, hogy egy igazán pénztárcakímélő megoldás, amit a drogériában is beszerezhetsz.

Balea lábápoló krém 749 Ft

Forrás: www.dm.hu

Lush Pink Peppermint lábápoló krém

A borsmenta mellett árnikaforrázatot és a bársonyvirágolajat tartalmaz ez a gazdag krém, ami a fenséges illatával garantáltan elvarázsol!

Lush Pink Peppermint lábápoló krém 9 590 Ft

Forrás: www.lush.com/hu

Alma K Refreshing Foot Cream

Az Alma K lábápoló kréme sokoldalú körömvirágolajat, szőlőmagolajat és holt-tengeri ásványi anyagokat tartalmaz, amik együttes erővel veszik fel a harcot a száraz, kemény bőr ellen.