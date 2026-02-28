Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 28., szombat Elemér

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szépségápolás

Lábápoló krémek, melyek pihe-puha tappancsokat varázsolnak a legcudarabb időben is

Shutterstock - SvetlanaParnikova
szépségápolás lábápolás kozmetikum
Nagy Kata
2026.02.28.
A szép, puha láb nem adottság, hanem stratégia kérdése: egy átgondolt esti rutin és egy jól megválasztott lábápoló krém még akkor is csodákra képes, ha egész nap meg sem állsz!

Valószínűleg még bele sem gondoltál abba, hogy a lábad jóval többet dolgozik átlagosan, mint a laptopod, így egyáltalán nem mindegy, hogy menyit foglalkozol vele: egy jó lábápoló krém kiválasztása a legkevesebb, amit megtehetsz azért, hogy egy kicsit kényeztesd a tappancsaidat. 

Fiatal nő lábápoló krémet használ
Egy jó lábápoló krém igazi megváltás a téli időszakban. 
Forrás: Shutterstock

A legjobb lábápoló krémek, amelyek csodát művelnek a virgácsaiddal 

  • Ha száraz bőrrel és kirepedezett sarokkal küzdesz, mindenképp érdemes beruháznod egy jó lábápoló krémre. 
  • Megmutatjuk, melyek azok a termékek, amelyek felérnek egy méregdrága pedikűrrel. 

Ezerrel dübörög a tél, és ilyenkor nemcsak az arcunkat kell védeni a kiszáradástól, hanem a lábainkat is: fontos, hogy kialakítsunk egy jó lábápolási rutint, amelynek első lépéseként eltávolítjuk a bőrkeményedéseket, majd megfelelően hidratáljuk a meggyötört bőrt. 

Ha igazán fekete öves vagy, éjszakára még egy zoknit is felvehetsz, hogy a krémeknek legyen elég ideje beszívódni, de a legfontosabb, hogy olyan krémet válassz, amit kifejezetten a láb bőrére terveztek és ami megfelelően hidratálja azt. 

Ha ugyanis nem elég zsíros és testes a krém, pont az ellenkezőjét érheted el, és még inkább kiszáríthatod a tappancsaidat. Mutatjuk, miből érdemes válogatnod! 

The Ritual of Jing Foot Balm

Ez a nyugtató hatású balzsam nem csak a lábaidnak, az idegrendszerednek is jót tesz: a szantálfa és levendula keverékével megnyugtatja a lelked és puhítja a bőröd.  

The Ritual of Jing Foot Balm 5 290 Ft
Forrás: www.rituals.com

CeraVe lábkrém

Ez a szalicilsavas krém a száraz lábak igazi megmentője: helyreállítja a repedezett bőrt és selymesen puhává teszi. 

CeraVe lábkrém 4 890 Ft
Forrás:   notino.hu

Balea lábápoló krém

Ez a 10% ureát, panthenolt és glicerint tartalmazó krém még a legszárazabb bőrrel is felveszi a harcot, arról nem is beszélve, hogy egy igazán pénztárcakímélő megoldás, amit a drogériában is beszerezhetsz.

Balea lábápoló krém 749 Ft
Forrás: www.dm.hu

Lush Pink Peppermint lábápoló krém

A borsmenta mellett árnikaforrázatot és a bársonyvirágolajat tartalmaz ez a gazdag krém, ami a fenséges illatával garantáltan elvarázsol!

Lush Pink Peppermint lábápoló krém 9 590 Ft
Forrás: www.lush.com/hu

Alma K Refreshing Foot Cream

Az Alma K lábápoló kréme sokoldalú körömvirágolajat, szőlőmagolajat és holt-tengeri ásványi anyagokat tartalmaz, amik együttes erővel veszik fel a harcot a száraz, kemény bőr ellen

Alma K Refreshing Foot Cream 3 368 Ft
Forrás: https://www.douglas.hu/

Ha érdekel a szépségápolás, csekkold ezeket a cikkeket is: 

4 friss szépségtrend, amik igazán meghatározzák majd a 2026-os évet

Az év eleji hónapok kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy egy kicsit megújuljunk: jöhetnek az új frizurák, sminkek és szépségápolási rutinok, amiket eddig csak kíváncsian nézegettük.

Amikor a bőr lázad: minden, amit az ekcémáról tudnod kell

Nem csupán esztétikai probléma, hanem krónikus bőrbetegség, amely jelentősen ronthatja az életminőséget. Az ekcéma különböző formákban jelentkezhet, eltérő kiváltó okokkal és lefolyással, ezért a hatékony kezeléshez fontos a pontos felismerés.

Luxus-arcfiatalítás egyetlen üvegben: a legjobb szérumok 24 karátos arannyal

A legjobb ránctalanító hatóanyagokat keresed? Ismerkedj meg a luxus-arcápolás legegyedibb formuláival, a 24 karátos arany szérumokkal.

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu