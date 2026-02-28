A fiatalok rémálma, az érettek vágyálma – Ez a pasitulajdonság a legmegosztóbb egy tanulmány szerint

Legyen kedves, romantikus, figyelmes… persze, ezek fontosak, de mi a helyzet a fizikummal, a külsővel? Mi lehet az az egy a vonzó férfi tulajdonságok közül, amelyik a fiataloknak hatalmas nem, míg a középkorú nőknek a nagybetűs igen? Egy friss kutatás most megadja a választ!

Tanulmány készült a vonzó férfi tulajdonságokról.

Forrás: 123.rf.com

Vonzó férfi tulajdonságok, avagy egy mind felett

Izmos felsőtest, eres karok, markáns ádámcsutka? A vonzó férfi testről sokféle elképzelésünk van, hiszen sok nő a szőrös mellkasra esküszik, míg mások a magasság alapján osztják a pontokat. Tény, hogy a nők elsőként a férfi arcát nézik meg, de hogy utána mi jön, abban a megkérdezett lengyel nők véleménye sem egységes. Egy friss és igen átfogó vizsgálatban egy 19-70 év közötti női csoport értékelt különféle vonzó férfi tulajdonságokat. Az eredményekből pedig egyértelműen kiderült, hogy a legmegosztóbb külső jegy szorosan kapcsolódik a kor és a generációs preferenciák kérdéséhez.

Miért tartanak más tulajdonságokat vonzónak a fiatalabb és az érettebb nők?

A fiatalabb korosztály – különösen a Z generációs nők – körében elsősorban a klasszikusan karakteres és határozott férfi arcvonások számítottak vonzónak. Érdekes, hogy ugyanezek az idősebbek körében inkább riasztóan hatottak. A 2025-ös tanulmány fő fókusza azonban egy sokkal határozottabb vizuális jegyre irányult.

A nők a különböző életszakaszaikban más-más üzenetet keresnek egy férfi arcában: legyen az biztonságot sugárzó érettség vagy épp fiatalság és dinamizmus. A kutatás szerint az idősebb, 45 év feletti korosztály elsősorban a társadalmi érettséggel és hosszú távú társulással összefüggő külső jegyeket keresi egy férfiban. A fiatalabb nők azonban inkább a fiatalosságot, frissességet és adott esetben a genetikai előnyt sugalló jeleket tartják vonzónak.

A különbség tehát nem csupán esztétikai. Egyértelműen generációs és életkori szempontok szerint oszlanak meg a preferenciák.

Az arcszőrzet, azon belül is a szakáll az egyik legmegosztóbb vonzó férfi külső jegy.

Forrás: 123.rf.com

Mi a helyzet az arcszőrzettel?

A tanulmányban a vonzó férfi tulajdonságok közül a legmarkánsabb különbség a szakáll esetében volt észrevehető. Mivel a legtöbben a társadalmi státusszal és az érettséggel kötik össze, nem meglepő, hogy az ilyen dús arcszőrzettel rendelkező férfiak elsősorban az érettebb nők számára vonzók. A fiatalabb nők számára már jóval kevésbé vonzó egy szakállas férfi. Ők inkább az ellenkező irányba hajlanak: a simára borotvált vagy enyhén borostás pasikat részesítik előnyben.