Veszélyes TikTok-trend: ha így indulsz edzeni, könnyen mentő lehet a vége

Az egészséges életmód sosem volt ennyire elérhető, elég csak a közösségi médiára gondolni, ami milliókat inspirál. A különböző platformokon azonban nem csupán szakértők vannak jelen. Bizony amatőr, hozzá nem értő emberek is szórják az edzéstippeket. Ebből a szempontból a TikTok különösen népszerű hely, rengeteg ötletet, motivációs videót és kihívást találni rajta. Ugyanakkor nem minden ötlet biztonságos. A legújabb fitnesz trend például a szakértők szerint nemcsak hatástalan, de komoly rizikókat is rejt magában.
Amikor az edzés egy TikTok trend miatt válik veszélyessé
Bár már sok őrült és az egészségre káros TikTok-trenden túl vagyunk, ezeknek valahogy sosem akar végük szakadni. A legújabb például az edzés előtti, magas koffeintartalmú táplálékkiegészítőket érinti. Ezeket vízben feloldva kell elfogyasztani, de a dry scooping kihívásban arra buzdítják az embereket, hogy szárazon kanalazzák a szájukba, és mindössze 1-2 korty folyadékkal − vízzel vagy akár alkohollal − nyeljék le. Az ok egyszerű: úgy vélik, így hatékonyabbak lesznek.
Bár ezt az edzéssel kapcsolatos fitnesz trendet gyakran úgy mutatják be, mint egy szórakoztató kihívást, a valóságban gyorsan átválthat vészhelyzetté. Szédülés, hányinger, mellkasi fájdalom vagy akár komoly szív- és érrendszeri reakció is bekövetkezhet.
Életveszélyes TikTok-trend
Az orvosok és dietetikusok is óvatosságra intenek. A hígításmentes por közvetlen lenyelése ugyanis növeli a stimulánsok koncentrációját a szervezetben. Ennek köszönhetően a pulzus, vérnyomás és akár a légzés is veszélyesen megemelkedhet. Ráadásul a por fizikai állaga önmagában is okozhat problémát: a légutakba jutva fulladást vagy légzési nehézséget idézhet elő.
A TikTok egyre jobban kezeli a veszélyes kihívásokat. A keresőjébe beírt dry scooping kifejezésre például már nem találni tartalmat, helyette ez olvasható:
Egyes online kihívások veszélyesek, zavaróak vagy akár hamisak is lehetnek. Tudd meg, hogyan ismerheted fel a káros kihívásokat, hogy megvédhesd egészségedet és jólétedet.
Bár a platform saját keresőjében nem ad ki találatot, ettől még az ilyen leírással rendelkező videók továbbra is elérhetőek rajta. Ráadásul más közösségi média oldalakon is megjelent a kihívás, tehát a veszély aktuális.
Miért követi ennyi ember a látszólag is értelmetlen vagy kockázatos trendeket?
A közösségi média egyik legnagyobb vonzereje az azonnali visszajelzés és lájkok rendszere. Aki trendinek tűnő videót tesz fel, gyorsan nagy figyelmet kaphat. Ehhez hozzáadódik a fiatalabb korosztályok nyitottsága és a társas nyomás – ha mindenki ezt csinálja, könnyű azt gondolni, hogy biztonságos vagy hasznos is.
A TikTokon vagy más közösségi médiaplatformokon terjedő fitnesz trendek között sok olyan van, ami hatástalan vagy félrevezető információt közvetít. Ezek nem receptek, amik maximum nem lesznek finomak. Az edzéssel kapcsolatos téves, haszontalan vagy megtévesztő információk már rövid távon is sokat árthatnak az egészségednek és az önképednek.
Mire figyelj az edzést segítő táplálékkiegészítőkkel kapcsolatban?
- Mindig olvasd el a termék használati útmutatóját, és ne térj el tőle.
- Ne kövesd vakon a közösségi médiában látott edzési trükköket.
- Ha nem vagy biztos valamiben, kérdezz meg egy edzőt vagy orvost.
Így válhat veszélyessé az edzés
A közösségi platformok rengeteg inspiráló tartalmat kínálnak, de nem minden TikTok-trend biztonságos. Egy mostaniban például az edzés előtti porok száraz bevitele terjed, ami könnyen súlyos egészségügyi kockázatokhoz vezethet. A lájkok és kihívások nem érnek annyit, mint a saját biztonságod. Ne játssz a testi épségeddel! Edzéstervet és táplálékkiegészítőket mindig szakmai iránymutatás mentén érdemes választani.
