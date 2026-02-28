Veszélyes TikTok-trend: ha így indulsz edzeni, könnyen mentő lehet a vége

Az egészséges életmód sosem volt ennyire elérhető, elég csak a közösségi médiára gondolni, ami milliókat inspirál. A különböző platformokon azonban nem csupán szakértők vannak jelen. Bizony amatőr, hozzá nem értő emberek is szórják az edzéstippeket. Ebből a szempontból a TikTok különösen népszerű hely, rengeteg ötletet, motivációs videót és kihívást találni rajta. Ugyanakkor nem minden ötlet biztonságos. A legújabb fitnesz trend például a szakértők szerint nemcsak hatástalan, de komoly rizikókat is rejt magában.

Ezért lesz veszélyes az edzés egy TikTok-kihívás miatt.

Forrás: 123.rf.com

Amikor az edzés egy TikTok trend miatt válik veszélyessé

Bár már sok őrült és az egészségre káros TikTok-trenden túl vagyunk, ezeknek valahogy sosem akar végük szakadni. A legújabb például az edzés előtti, magas koffeintartalmú táplálékkiegészítőket érinti. Ezeket vízben feloldva kell elfogyasztani, de a dry scooping kihívásban arra buzdítják az embereket, hogy szárazon kanalazzák a szájukba, és mindössze 1-2 korty folyadékkal − vízzel vagy akár alkohollal − nyeljék le. Az ok egyszerű: úgy vélik, így hatékonyabbak lesznek.

Bár ezt az edzéssel kapcsolatos fitnesz trendet gyakran úgy mutatják be, mint egy szórakoztató kihívást, a valóságban gyorsan átválthat vészhelyzetté. Szédülés, hányinger, mellkasi fájdalom vagy akár komoly szív- és érrendszeri reakció is bekövetkezhet.

Életveszélyes TikTok-trend

Az orvosok és dietetikusok is óvatosságra intenek. A hígításmentes por közvetlen lenyelése ugyanis növeli a stimulánsok koncentrációját a szervezetben. Ennek köszönhetően a pulzus, vérnyomás és akár a légzés is veszélyesen megemelkedhet. Ráadásul a por fizikai állaga önmagában is okozhat problémát: a légutakba jutva fulladást vagy légzési nehézséget idézhet elő.

A TikTok egyre jobban kezeli a veszélyes kihívásokat. A keresőjébe beírt dry scooping kifejezésre például már nem találni tartalmat, helyette ez olvasható:

Egyes online kihívások veszélyesek, zavaróak vagy akár hamisak is lehetnek. Tudd meg, hogyan ismerheted fel a káros kihívásokat, hogy megvédhesd egészségedet és jólétedet.

Bár a platform saját keresőjében nem ad ki találatot, ettől még az ilyen leírással rendelkező videók továbbra is elérhetőek rajta. Ráadásul más közösségi média oldalakon is megjelent a kihívás, tehát a veszély aktuális.