Christian Bale vallomása: „személyesen mindig csalódást okozok a rajongóimnak"

Megdöbbentő interjút adott az Oscar-díjas filmsztár. A Batmant megformáló Christian Bale elárulta, hogy mindig feszélyezve érzi magát, amikor a való életben összefut egy-egy rajongójával. Állítása szerint azért alakult ki ez az érzése, mert számtalanszor előfordult, hogy a fanatikus kedvelői csalódottan távoztak, miután meglátták, hogy a színész is csak egy egyszerű, hétköznapi ember.

Christian Bale a Batman-trilógia sztárjaként hatalmas rajongótáborra tett szert

Forrás: Northfoto

Christian Bale a való életben nem egy szuperhős, ezt pedig a rajongói nehezen viselik

Bár se szeri, se száma Christian Bale filmjeinek, a legtöbb fanatikus rajongóját mégis a Batman-trilógiának köszönheti. A Christopher Nolan által jegyzett filmszéria az egyik legsikeresebb szuperhősmozit hozta össze, nem véletlen, hogy a mai napig az egyik legjobb képregényfeldolgozásnak tartják a kritikusok. Bale pedig a filmekhez több tízkilónyi izmot pakolt magára, hogy hitelesen játszhassa el az éjszakánként bűnözőkkel verekedő maskarás jótevőt. A rajongói azonban megfeledkeznek róla, hogy egy szuperhőst alakító sztár a hétköznapokban nem úgy néz ki mint a vásznon. Bale nemrég az Uniladnek árulta el, hogy a mai napig találkozik olyan rajongókkal, akik meglepődnek rajta, hogy a való életben nem egy hatalmas és izmos figurával, hanem egy átlagos színésszel találkoznak.

„Én azt mondom, hogy inkább soha ne találkozz a hőseiddel. A való életben nem vagyok olyan menő, mint a filmekben. Én nem akarnék olyan emberekkel találkozni, akiket a filmvásznon szeretek. A saját példámból is látom, hogy sosincs jó vége ennek. Látom a csalódottságot a rajongóim szemében, miután találkozunk és rájönnek, hogy milyen vagyok valójában. Mindig csalódás a vége. Egy filmben nyilván a legjobb formámat látjátok, ezért inkább ne is próbáljatok meg találkozni velem. A filmekben hős vagyok, de a hétköznapok során senki nem lehet mindig hős" - árulta el a színész.

Bale hamarosan újra meghódítja a mozivásznakat, ugyanis ősszel érkezik a Madden című önéletrajzi film, amely John Madden amerikai fociedző életéről és sikereiről fog szólni. A filmben Bale egy Al Davis nevű futballedzőt fog játszani, a drámai hangulatú alkotás kedvéért pedig a főszereplőtársával, Nicolas Cage-vel együtt drasztikus a átalakuláson estek át.