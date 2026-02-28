Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Christian Bale vallomása: „személyesen mindig csalódást okozok a rajongóimnak"

filmsztár csalódás Christian Bale szuperhős
Komáromi Bence
2026.02.28.
A világsztár nemrég arról beszélt, hogy nem szeret találkozni a rajongóival. Christian Bale szerint ugyanis ilyenkor mindig csalódást okoz nekik. Elmondta azt is, hogy miért.

Megdöbbentő interjút adott az Oscar-díjas filmsztár. A Batmant megformáló Christian Bale elárulta, hogy mindig feszélyezve érzi magát, amikor a való életben összefut egy-egy rajongójával. Állítása szerint azért alakult ki ez az érzése, mert számtalanszor előfordult, hogy a fanatikus kedvelői csalódottan távoztak, miután meglátták, hogy a színész is csak egy egyszerű, hétköznapi ember.

Christian Bale a Batman-trilógia sztárjaként hatalmas rajongótáborra tett szert
Christian Bale a Batman-trilógia sztárjaként hatalmas rajongótáborra tett szert
Forrás: Northfoto

Christian Bale a való életben nem egy szuperhős, ezt pedig a rajongói nehezen viselik

Bár se szeri, se száma Christian Bale filmjeinek, a legtöbb fanatikus rajongóját mégis a Batman-trilógiának köszönheti. A Christopher Nolan által jegyzett filmszéria az egyik legsikeresebb szuperhősmozit hozta össze, nem véletlen, hogy a mai napig az egyik legjobb képregényfeldolgozásnak tartják a kritikusok. Bale pedig a filmekhez több tízkilónyi izmot pakolt magára, hogy hitelesen játszhassa el az éjszakánként bűnözőkkel verekedő maskarás jótevőt. A rajongói azonban megfeledkeznek róla, hogy egy szuperhőst alakító sztár a hétköznapokban nem úgy néz ki mint a vásznon. Bale nemrég az Uniladnek árulta el, hogy a mai napig találkozik olyan rajongókkal, akik meglepődnek rajta, hogy a való életben nem egy hatalmas és izmos figurával, hanem egy átlagos színésszel találkoznak.

„Én azt mondom, hogy inkább soha ne találkozz a hőseiddel. A való életben nem vagyok olyan menő, mint a filmekben. Én nem akarnék olyan emberekkel találkozni, akiket a filmvásznon szeretek. A saját példámból is látom, hogy sosincs jó vége ennek. Látom a csalódottságot a rajongóim szemében, miután találkozunk és rájönnek, hogy milyen vagyok valójában. Mindig csalódás a vége. Egy filmben nyilván a legjobb formámat látjátok, ezért inkább ne is próbáljatok meg találkozni velem. A filmekben hős vagyok, de a hétköznapok során senki nem lehet mindig hős" - árulta el a színész.

Bale hamarosan újra meghódítja a mozivásznakat, ugyanis ősszel érkezik a Madden című önéletrajzi film, amely John Madden amerikai fociedző életéről és sikereiről fog szólni. A filmben Bale egy Al Davis nevű futballedzőt fog játszani, a drámai hangulatú alkotás kedvéért pedig a főszereplőtársával, Nicolas Cage-vel együtt drasztikus a átalakuláson estek át.

Christian Bale-ről további érdekességeket itt tudtok elolvasni:

A rendezőnő leleplezte az Amerikai pszichó titkát − Christian Bale ikonikus alakítása 25 év után is sokkol

Christian Bale kultikus alakítása Patrick Batemanként negyed évszázad után is beleég az agyunkba. De vajon mi a titka?

50 éves lett Christian Bale, aki két világrekordot is tart – 10 érdekesség a hollywoodi szupersztárról

A befutása után rögtön abba is akarta hagyni a színészetet.

Tíz év után végre kibékült Christian Bale és az édesanyja

Rendőrségi ügy lett a tíz évvel ezelőtti viszályból.

 

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
