Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 28., szombat Elemér

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hétvége

Maximális feltöltődésre vágysz? Mit szólnál egy francia vasárnaphoz?

E+ - SimonSkafar
hétvége pihenés francia
Bába Dorottya
2026.02.28.
Rohanó világunkban szinte már teljesen elfelejtettük a pihenés fogalmát. Annak érekében, hogy életünkbe visszaköltözzön a béke, érdemes kipróbálni a francia vasárnapot.

Sokan beleesünk abba a hibába, hogy túlzsúfoljuk a hétvégéinket, mert mindent be akarunk pótolni, amit hétköznap kihagytunk. Ennek eredménye a legritkább esetben a feltöltődés, hisz a szabadnapjainkon is feszített munkatempót diktálunk. Azonban a franciák tökélyre fejlesztették a pihenést, a francia vasárnap koncepciója pedig egyre nagyobb népszerűségek örvend a Tiktokon. De miről is van szó?

A francia vasárnap alapjai
Egy francia vasárnap lényege, hogy képesek legyünk lassítani.
Forrás: Gety Images

Vasárnap francia módra

  • A franciák katolikus gyökereik miatt a vasárnapot szent és sérthetetlen pihenőnapnak tartják.
  • Minden bolt zárva van, a fókusz a feltöltődésre helyeződik.
  • A francia vasárnap egyre nagyobb népszerűségre tett szert a közösségi médiában.

Francia életritmus, gall életmód

Aki járt már Franciaországban, illetve más Nyugat-európai országokban, felettébb bosszantónak tarthatta a vasárnap bezáró boltokat. Pedig lehet, hogy valójában a galloknak van igaza, mivel feszített tempójú életmódunk miatt a hétvége és hétköznap közötti határvonal gyakorta elmosódik. Frankhonban nem szaladgálnak vasárnap ügyet intézni, a házimunka várhat, bevásárlás helyett pedig a kikapcsolódásra koncentrálnak.

Ezt a felfogást ültette át az internet népe a francia vasárnap koncepcióba, ami egy nyugodt, lassú mederben hömpölygő hétvégét takar, ahol egyszerűen a pillanatnak élnek.

Ennek az életfelfogásnak az eredete az ország katolikus gyökereire vezethető vissza, ahol a vasárnap nem csupán böjti, de egyben pihenőnap volt és a munka szigorúan tiltott volt. Ehhez hozzájön még a franciák lazább életfelfogása, lassabb életritmusa, ahol a munka-magánélet egyensúly tökéletes harmóniában van. Szorgalmas népről van szó, akik betartják a határaikat, ügyes-bajos elintéznivalóikat hétköznap igyekeznek megcsinálni, hogy a hétvége a pihenésről szóljon.

Egy tökéletes francia vasárnap receptje

Hasonlóan egy frissen sült croissanthoz, a francia vasárnap lényege is a kimért tempóban rejlik. Első körben le kell lassítanunk és elfelejteni a sürgősség gondolatát. Kezeljük rugalmasan hétvégi rutinunkat, tegyük félre a határidőnaplónkat. A cél nem az, hogy minden programon végigrobogjunk, időben odaérjünk az étterembe, hanem hogy a maga teljességében élvezzük ki a napot.

A lustálkodás, édes semmittevés nemhogy opcionális, egyenesen kötelező. Gyakori kávészünetek, hosszas ebéd, fesztelen beszélgetések, frissítő séták jellemeznek egy tökéletes francia vasárnapot.

Ha viszont izgalmas programlehetőségünk van, ugorjunk bele fejest. Kiváló hétvégi programlehetőség például múzeumlátogatás, koncert, könyvtár, városnézés a paletta meglehetősen színes. Meg kell engedni magunknak azt a luxust, hogy egy nap a héten ne a feladatok, tennivalók, hanem a pihenésé legyen a főszerep. Ehhez pedig rugalmasnak, spontánnak kell lenni.

A francia vasárnap dióhéjban

Stresszmentes, nyugodt, laza – Ilyen egy vasárnap francia módra. A koncepció lényege nem is egy meghatározott napirendben, mint inkább a rutinhoz való hozzáállásban van: teljesítménykényszer helyett egyszerűen engedni kell, hogy sodorjon az ár.

Ismerd meg más népek életvezetési szokásait:

A semmittevés művészete – a niksen, a hygge és az ikigai árnyékában

Az idegrendszerünk folyamatos készenléti állapotban él, ritkán kap valódi pihenést. A niksen, a tudatos semmittevés segít lelassítani, csökkenti a stresszt, és teret ad a mentális regenerálódásnak.

Tudtad? Ha ezt a diétát követed, igazi lepedőakrobata válik belőled

Egy friss kutatás szerint egy speciális diéta lehet a jó teljesítmény kulcsa.

Koplalás, önsanyargatás? Kövesd inkább az Atlanti diétát!

Ha egészséges életmódról és szuper étrendről van szó, a mediterrán diéta kikezdetetlen játékos. Az atlanti diéta képében azonban új kihívója akadt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu