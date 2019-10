Sirokai Diána az első magyar plus size modell, aki nemzetközi hírnevet szerzett, és folyamatosan arra bíztatja követőit, hogy fogadják el magukat. A modell rengeteg képet tesz közzé magáról bikiniben, ahogy tette most is. "Igen, kövér vagyok. Igen, szép vagyok. Igen, szexi vagyok. Igen, vannak striáim, és igen, viselek kétrészes fürdőruhát a strandon" - írta a fotóhoz.