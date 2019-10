16 évesen nyerte meg az X-Faktor tehetségkutatóját Opitz Barbi, aki a verseny óta több új dalt is készített, valamint folyamatosan koncertezik. Ezúttal pedig új fába vágja a fejszéjét.

A hatalmas hajkoronájáról híres énekesnő az éneklés mellett zenéket is ír. Ezt pedig hivatalosan is szeretné folytatni, ezért producernek akar tanulni. Szeretne másoknak is dalokat írni.

"Jövő héttől producerképző iskolába járok. Nagyon várom. Megtanulok zenei alapokat készíteni. El tudom képzelni, hogy más előadóknak is írjak zenét. Nem egyszerű feladat ám! A tanulás nekem mindig is fontos volt, természetesen befejeztem az iskolát. Kitűnő tanuló voltam, nem tehettem meg, hogy nem érettségizem le" -mesélte a Borsnak Barbi, aki természetesen a tanulást sem hanyagolta el, miután felfedezték tehetségét.