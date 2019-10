Istenes Bence és Csobot Adél a Nyerő Páros műsorában válaszoltak őszintén társaik kérdésére. Elárulták, hogy két gyerek mellett sok a nehézség. Még most is előfordul, hogy azon gondolkoznak, véget vetnek kapcsolatuknak, hiába szeretik egymást annyira. A műsorba is azért jelentkeztek, hogy újra visszataláljanak egymáshoz.

"Nagyon sok ilyen pillanat volt a kapcsolatunkban. Nagyon sokszor szakítottunk is. Volt, hogy naponta szakítottunk. Nagyjából azóta stabilizálódott a kapcsolatunk, mióta gyerekeink vannak" - kezdte őszintén Bence, majd Adél átvette a szót.

"Hozzátartozik az igazsághoz, hogy amióta megvannak a gyerekek, azóta is nem egy és nem két olyan helyzet volt, amikor azt mondtuk, hogy nem tudjuk folytatni egymással. Nem azért, mert nem szeretjük egymást." - mesélték el őszintén.