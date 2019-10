Egy pillanat alatt az ország kedvence lett Zente, akinek a kezelésére 700 millió forint gyűlt össze néhány hét alatt. Közel egy hónappal később most úgy tűnik, végre megkezdik a kisfiú kezelését.

Zente egy igen ritka betegségben szenved, a gerincvelői izomsorvadás legsúlyosabb fajtájában. Jelenlegi, itthon elérhető kezelése csupán állapota szinten tartására elég, a gyógyulás esélyét a Zolgensma nevezetű génterápiától várhatja. A kezelés ára azonban olyan magas, hogy a család önerőből képtelen volt előteremteni, épp ezért fordultak a közösségi médián keresztül az emberekhez.

Zente anyukája szeptember 25-én jelentette be, hogy összegyűlt az a 700 millió forint, amivel kisfia komoly esélyt kapott arra, hogy felnőhessen!

Mióta összegyűlt a pénz, az anyuka rendszeresen megosztja, mi történik kisfiával, és hol tartanak a kezelésekkel.

"Zente szteroidos kezelést kap melyel gyengítik az immunrendszerét. Ez a kezelést követően is folytatódik még heteken át. Ezalatt karanténban leszünk. Kezelést megelőzően és azt követően is minden héten vérvételek és vizsgálatok várhatóak. Az első hónap letelte után pedig még 3 hónapig sok-sok vizsgálat következik." -írta az anyuka egy októberi posztban.

A Blikkinformáció szerint a gyógyszert október 29-én adják be a kisfiúnak a budapesti Bethesda kórházban. A kórház szakemberei a kezeléséről és a közösségi gyűjtésből finanszírozott gyógyszer beadásáról kedden tájékoztatót is tartanak a sajtó számára. A kórház képviselői a speciális, Európában még nem törzskönyvezett génterápiás módszer szakmai hátterét és az előkészületeket is bemutatják.

Nemcsak Zentének van szüksége erre a speciális kezelésre. Van egy másik kisfiú, Levente, aki SMA II betegségben szenved,neki azonban nincs sok ideje, decemberben lesz ugyanis kétéves, a szert pedig azt követően már nem kaphatja meg. A szükséges összegnek eddig a fele gyűlt össze. Ha szeretnél segíteni Leventének, látogass el a kisfiú Facebook-oldalára, ahol minden információt megtalálsz.