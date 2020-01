Svájcban, Franciaországban és Olaszországban is fellép hétfőn induló és február közepéig tartó turnéja alatt a Recirquel. Az újcirkusz társulat a következő hetekben 12 városban összesen 20 alkalommal mutatja be a Párizs éjjel, valamint a My Land című produkciót.

A My Land című előadást az idei évben több mint 130 alkalommal játssza a társulat Európa szerte - olvasható a Recirquel kommunikációs ügynökségének MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében.

Mint írják, a társulat tavaly tíz európai és tengerentúli országban, valamint több rangos nemzetközi fesztiválon is bemutatta produkcióit, amelyek között egyre nagyobb hangsúlyt kaptak az új előadóművészeti műfajt, a cirque danse-t képviselő alkotások, a Non Solus és a My Land.

A 2018-ban az Edinburgh Fringe Festivalon debütált, és a kritikusok által legjobb produkciónak ítélt My Land című darabnak Svájcban most lesz a premierje, míg Olaszországba februárban visszatérőként utazik a produkció. A Vági Bence által rendezett alkotás a kortárs táncot, a színházat és a cirkuszművészetet ötvözve kutatja az emberiség gyökereit, és állítja fókuszba az ember és anyaföld közötti örök kapcsolatot. A produkció a műfajok közti határokat lebontva egyszerre idézi a kortárs tánctársulatokra jellemző technikai tudást és látványt, valamint a kelet-európai artistaművészet energiáit - áll a közleményben.

Mint írják, a társulat másik előadása a francia fővárosban 2015-ben már sikert aratott Párizs éjjel most visszatér Franciaországba, ahol három városban öt alkalommal mutatják be. A produkció a harmincas évek varietévilágát tárja a nézők elé. A Müpa és a társulat közös produkciója a világhírű fotóművész, Brassai jellegzetes világából merít inspirációt. A darabban artisták és táncosok keltik életre a korszakot, felidézve a századelő párizsi lokáljainak miliőjét.

A turnét követően a magyar közönség legközelebb február első napjaiban találkozhat a Recirquel produkcióival a Müpa Fesztivál Színházában, amely a My Land és a Non Solus című alkotásokat tűzi műsorra.

A társulat tavasszal újra turnéra indul. A Recirquel többek között fellép Hollandiában, Belgiumban és ősztől kezdődően több mint hatvan alkalommal mutatja be a My Landet Franciaországban, a francia Nemzeti Színházak Szövetségének (Association des Scenes Nationales) tagszínházaiban. A társulat idén ősszel új, a kortárs táncot és a cirkuszművészetet ötvöző cirque danse produkcióval is jelentkezik a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztiválon.