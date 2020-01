Ahogyan korábban a Life.hu is beszámolt róla, teljes gőzzel készül a Budapest-Bamako ralira Oszvald Marika. A 67 esztendős művésznő navigátorként vág neki a versenynek, és már a kötelező védőoltásokat is megkapta.

A Ripost azt írja, hamarosan megérkeznek az orvosi eredmények is, és bízik abban, hogy semmi nem fogja megakadályozni abban, hogy tényleg véghez vigye tervét.

„A lányom, Kriszti még mindig nagyon aggódik, de én nem félek semmitől, mivel azt sem tudom, miről van szó, pontosan mi vár rám. Most tartok a felkészülés közepén. Az egyik legfontosabb, hogy teljes körű orvosi vizsgálaton vettem részt, laborvizsgálaton is voltam és meg is ultrahangoztak. Felírattam mindenféle gyógyszert is, hiszen nem vagyok már napos csibe" – mondta a lapnak Oszvald Marika.