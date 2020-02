Vasárnap hatalmas meglepetést okozott Vajna Timi: részt vett ugyanis a TV2 álarcos műsorában, a Nicsak, ki vagyok?-ban. Mindenki úgy tudta, Andy Vajna özvegye Amerikában tartózkodik, csak a húga tudott arról, hogy egyelőre nem ment vissza a tengerentúlra.

A Ripostnak elárulta, élvezte a showt, ugyanakkor minden mozdulat fájdalmas volt számára.

„Beállt az egész hátam. Voltam ultrahangon is vele. Most be van tapasztva, mert Valentin napon az egyik ismerősöm jött értem kocsival és rossz helyre állt, én meg két kézzel tartottam meg a villanykaput, hogy nehogy összetörje a kocsiját. Minden egyes mozdulat fájdalmas volt. Sikítani tudtam volna a maszk alatt. De vettem be fájdalomcsillapítót. Hétfőn megyek is csontkovácshoz."

Az egy éve megözvegyült Vajna Timi egyébként már nem magányos, úgy tűnik, újra rátalált a szerelem. Titokzatos párjáról egyelőre annyit árult el, hogy néhai férje barátja volt és Zoltánnak hívják.