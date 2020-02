Harry herceg és Meghan Markle nem akartak mást, mint függetlenedni anyagilag és minden más módon a királyi családtól. Azt szerették volna, ha az életüket úgy élhetik, ahogy akarják, de valószínűleg ennek a járulékos költségeit nem gondolták át teljesen. És nem csak ők, a királyi család egyik tagja sem. A címeikről való lemondással együtt a kiváltságaiktól is búcsút vehetnek, amihez hozzá tartozik a védelmük is. Kanada már kijelentette, hogy ők nem figyelnek tovább a pár biztonságára, az ország állampolgárai pedig nem hajlandóak fizetni a védelmük eddig felmerült költségeit.



Most kiderült, hogy erre a brit adófizetők sem hajlandók. Többen is úgy vélik, hogy a számlát Harrynek és Meghannak kell állnia. A királyi család szakértője, Phil Dampier is hasonló véleményen van. Úgy véli, a párnak nem szabad pénzt elfogadnia a védelmükért, nekik kell fizetniük érte, hiszen egyrészt március 31-től hivatalosan is kiválnak a királyi családból, másrészt igazságtalan lenne az angolokkal fizettetni, ha egyszer a pár nem is kíván Angliában lakni többé. Egyszerre nem lehetnek magánszemélyek és kiváltságosok is.

Az angolok már semmilyen költségüket nem akarják állniAzóta, hogy felmerült Harry és Meghan védelmének költsége, az angolok már semmit nem akarnak fizetni a párnak. A napokban Harry egy konferencián járt, és az is nagy vihart kavart, hogy az utazásának a költségeit ő maga állta-e, vagy az adófizetők. A herceg vonattal utazott a társaságával együtt, de természetesen az első osztályon. Egy öko-konferencián vett részt, ám a palota nem közölte, hogy a költségeket az adófizetők pénzéből állták-e, vagy sem.