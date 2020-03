A legnagyobb támogatásra talán Zana első feleségének, a 91 éves Kassai Ilonának van szüksége, aki a válásuk ellenére is közel állt a színészhez, sokat időztek együtt.

„Nagyon nehéz elfogadnom, hogy ő már nincs, és hogy többé nem tudok már vele beszélni. Szörnyű fájdalom, hogy ő már nem jön haza... Még az emlékek is fájnak! Az segít, hogy a család ennyire összetart, a fiamtól és az unokámtól rengeteg szeretetet kapok, és Jóska lányától, Zitáéktól is" – kezdte a Ripostnakelcsukló hangon a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, aki válásuk ellenére is sokat találkoztak, mindenben támogatták egymást.

„Mi sülve-főve együtt voltunk. Nem számított, hogy elváltunk, nagyon jó kapcsolatot ápoltunk, hiszen nem csak a volt férjem volt, de a gyermekem apja is. Ráadásul közel is laktunk egymáshoz, sosem feledkeztünk meg a másikról. Így még nagyobb a fájdalom... Borzasztóan fáj, hogy már nincs. Ő tényleg imádott élni, de sajnos a terveit már nem tudta megvalósítani" – árulta el Kassai Ilona.