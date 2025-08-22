Senki sem ússza meg! Jégesővel és felhőszakadással érkezik a hidegfront – az egész országra riasztást adtak ki

A meteorológusok előrejelzése szerint a nap kezdetén még főként az északnyugati és az északi vármegyékben fordulhat elő zápor, zivatar, majd a csapadékzóna fokozatosan délkelet felé helyeződik át. A déli óráktól kezdve az ország keleti felében alakulhatnak ki a legintenzívebb viharok, amelyeket villámtevékenység, felhőszakadás és apró szemű jég kísérhet.
Délután nyugat felől lassan mérséklődik a csapadék, estére pedig a borult, esős idő is fokozatosan megszűnik. A jellemzően déli szél erős lökésekkel érkezik, éjszakától pedig északnyugatira fordul, helyenként viharossá fokozódva.
A hőmérséklet napközben 19 és 25 fok között alakul: az északi megyékben hűvösebb, a délkeleti részeken melegebb idő ígérkezik. Az esti órákra többfelé lehűlés várható, ugyanakkor a zivatarok után sok helyen fülledt marad a levegő.
A figyelmeztetés az egész országra érvényes: Pesttől kezdve Baranyán és Békésen át egészen Szabolcsig és Zaláig bárhol kialakulhatnak zivatarok. A legnagyobb veszélyt a villámlás jelenti, de a jégeső, a hirtelen lezúduló eső és a viharos szél is komoly kockázatot hordoz.
