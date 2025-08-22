Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 22., péntek Menyhért, Mirjam

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
előrejelzés

Senki sem ússza meg! Jégesővel és felhőszakadással érkezik a hidegfront – az egész országra riasztást adtak ki

előrejelzés zivatar front jégeső
Life.hu
2025.08.22.
Pénteken országszerte zivatarokra, jégesőre, felhőszakadásra és viharos széllökésekre kell számítani. Az egész ország területére elsőfokú riasztást adtak ki.

A meteorológusok előrejelzése szerint a nap kezdetén még főként az északnyugati és az északi vármegyékben fordulhat elő zápor, zivatar, majd a csapadékzóna fokozatosan délkelet felé helyeződik át. A déli óráktól kezdve az ország keleti felében alakulhatnak ki a legintenzívebb viharok, amelyeket villámtevékenység, felhőszakadás és apró szemű jég kísérhet.

Időjárás: nincs olyan szeglete az országnak, ahol pénteken ne esne
Időjárás: nincs olyan szeglete az országnak, ahol pénteken ne esne

Időjárás: figyelmeztetést adtak ki az egész országra

Délután nyugat felől lassan mérséklődik a csapadék, estére pedig a borult, esős idő is fokozatosan megszűnik. A jellemzően déli szél erős lökésekkel érkezik, éjszakától pedig északnyugatira fordul, helyenként viharossá fokozódva.

A hőmérséklet napközben 19 és 25 fok között alakul: az északi megyékben hűvösebb, a délkeleti részeken melegebb idő ígérkezik. Az esti órákra többfelé lehűlés várható, ugyanakkor a zivatarok után sok helyen fülledt marad a levegő.

A figyelmeztetés az egész országra érvényes: Pesttől kezdve Baranyán és Békésen át egészen Szabolcsig és Zaláig bárhol kialakulhatnak zivatarok. A legnagyobb veszélyt a villámlás jelenti, de a jégeső, a hirtelen lezúduló eső és a viharos szél is komoly kockázatot hordoz.

Hatalmas fordulat a Menendez-ügyben: nem az történt Erik Menendez meghallgatásán, amire mindenki számított

A Menendez testvérek 1989-ben sokkolták Amerikát, amikor megölték szüleiket, José és Kitty Menendezt Beverly Hills-i villájukban. A két fiú azzal védekezett, hogy apjuk évekig szexuálisan zaklatta őket, ám az ügyészek szerint a brutális gyilkosságok hátterében a többmillió dolláros örökség állt.

Károly király álláshirdetést tett közzé: milliókat kereshetsz az uralkodó asszisztenseként

A Buckingham palota nem mindennapi álláslehetőséget hirdetett meg. A királyi család hivatalos weboldalán keresnek új személyi asszisztenst Károly királynak.

Világsztárok Budapesten: Anya Taylor-Joy most az augusztus 20-i tűzijátékon járt

A világsztár hetek óta Budapesten forgat, és gyakran kilátogat a hazánkban tartott rendezvényekre. Anya Taylor-Joy most a Hungaroring, és a Sziget fesztivál után az augusztus 20-i tűzijátékon járt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu