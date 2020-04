Müller Cecília felhívta a figyelmet arra, hogy a jó idő ellenére is tartsák be az emberek a korlátozó intézkedéseket.Emlékeztetett: két iráni diákkal kezdődött a megbetegedés-sorozat és a járvány magyarországi terjedése. Hangsúlyozta, világ- és európai viszonylatban is úgy látják, Magyarországon megfelelő időben, megfelelő intézkedések történtek a koronavírus-járvány elleni védekezésben. Ennek köszönhetően el tudta kerülni az ország a betegség robbanásszerű terjedését. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a tömeges megbetegedések küszöbén vagyunk.

Kifejtette, a szociális intézményekben, köztük az idősotthonokban szigorították a bevezetett intézkedéseket, például teljes felvételi és kijárási tilalmat vezettek be. Közölte: a fenntartók, például az önkormányzatok felelőssége is az elrendelt járványügyi intézkedések végrehajtása.

Azt mondta: az elmúlt napon hat beteg halt meg és 678-ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma Magyarországon. Az elhunytak valamennyien krónikus betegségben szenvedtek. Egyikük 54 éves volt, a többiek idősebbek, jellemzően 80 év körüliek - ismertette.

Kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a kormányhivatal vizsgálatot rendelt el abban az idősotthonban, amelynek öt lakója fertőzötté vált. A bentlakóknak szobakarantént rendeltek el, fertőtlenítették az épületet, kórházba vitték azokat az időseket, akiknél tünetek jelentkeztek, illetve mintegy 200 mintavételt végeztek, hogy megfékezzék a fertőzés terjedését.



Szintén kérdésekre válaszolva hangsúlyozta: azért, hogy tömeges megbetegedések esetén is helyt tudjon állni az egészségügyi ellátórendszer, további egészségügyi szakembereket képeznek, és bővítik a tesztkapacitást is.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy sokfajta teszt került forgalomba, amelyek között lehetnek megbízhatatlanok is.

Közlése szerint továbbra is háziorvosok hatásköre annak eldöntése, hogy szükségesnek látják-e teszt elvégzését, illetve ők döntenek a betegek ellátásának módjáról is, telefonos értesítés után. Ezt a háziorvosoknak küldött részletes tájékoztatóval segítik.

Amennyiben valakinél felmerül a koronavírus-fertőzés gyanúja, elvégzik a tesztet, illetve a környezetében élőktől is mintát vesznek - tette hozzá.

Az országos tisztifőorvos kitért arra: "a mentális egészség megőrzéséért" mindenkinek szüksége van a szabad levegőre, ezért a sporttevékenység, a többi között a horgászat sem tilos, amennyiben mindenki betartja a távolságtartásra vonatkozó szabályokat.

Azt is elmondta, hogy sem a cukorbetegeknek nélkülözhetetlen inzulinból, sem más gyógyszerből nincs hiány.