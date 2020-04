Azt, hogy a koronavírus rendkívül fertőző és a leginkább emberről emberre vihető át, jól tudjuk, azt azonban pontosan még mindig nem, hogy milyen felületen, mennyi ideig marad életben a kórokozó. A New England Journal of Medicine szaklapban megjelenő tanulmány elemezte a COVID-19 vírusfertőzést okozó SARS-CoV-2 koronavírus stabilitását, vagyis életképességét és így fertőzőképességét különböző felületeken, ami irányadó lehet, hogy tisztán láss a témában.

A kutatás szerint a levegőben a vírus akár három óráig is életképesnek bizonyult. Műanyagon még 72 óra elteltével is életképes és fertőzésre alkalmas vírusok vannak. Rozsdamentes acél vagy fém felületen szintén 72 órán túl is találtak fertőzőképes vírust, bár a vírus kópiaszáma csökkent. Kartonpapíron 24 órán túl nem volt életképes vírus. Réz felületen 4 óra elteltével már nem találtak fertőzésre alkalmas élő vírust. Még kérdéses, hogy pontosan mennyi ideig, de a vírus a ruházaton is életképes maradhat - idézi a tanulmányt a webbeteg.

Arról is írnak, hogy ahogy emelkedett a hőmérséklet, ugyan csökkent a vírus életképessége, de igazán jelentősen csak 40 fok felett. Szobahőmérsékleten, beltérben, akár kórházban a vírus napokig életképes lehet egyes felületeken, ezért is rendkívül fontos a higiénés szabályok, a kézmosás és fertőtlenítés betartása.