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ITT A VÁRVA VÁRT ZIVATAR! Szakad az eső hazánkban − Mint ha dézsából öntenék: VIDEÓ

csapadék eső zivatar hajdúbagos zápor
Life.hu
2026.06.30.
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Szinte nincs, aki most ne az enyhülést várná. Holnapra már többfelé lesz csapadék, de van, ahol már most szakad az eső. Mutatjuk.

Bár a legtöbben még semmit nem érzünk belőle, a tomboló hőség közepette megérkezett az eső is, legalábbis a Hajdú-Bihar vármegyei Hajdúbagosra. Szerdán az ország nagyobb része is kap a frissítő záporból, zivatarból, de vihar és jégeső is jöhet. 

Megérkezett az eső: de még csak egy-egy településen örülhetnek neki.
Megérkezett az eső: de még csak egy-egy településen örülhetnek neki.
Forrás: 123.rf.com

Eső, zápor, zivatar jön, de nem mindenhová

Az előrejelzések szerint kedden a déli óráktól az esti órákig elsősorban a Dunától keletre a Dunántúlon is előfordulhatnak zivatarok, viharos szél (60-85 km/h), intenzív csapadék (15-25 mm) és jégeső (~1-2 cm) kíséretében. Az Alföldön lokálisan egy-egy heves zivatar kialakulására is van esély, melyeket erősen viharos szél (> 90-100 km/h), felhőszakadás (>25-30 mm), esetleg nagyobb méretű jég (> 2 cm) kísérhet. 

Szerdán a késő délelőtti óráktól az estébe nyúlóan egyre többfelé lehet zivatarok kialakulására számítani. A csapadék nagyrészt záporjellegű lesz, nagy lesz a területi változékonyság, maradnak száraz területek és a forróság is marad sok helyen − írja a HungaroMet.

Több térségen is kisebb viharok vonultak át

A MetFigyelő egy friss videót is közzétett a közösségi oldalon. A Hajdú-Bihar vármegyei Hajdúbagoson leszakadt az ég, hozzájuk megérkezett a zápor − szúrta ki a Blikk

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