"A napnál is fényesebb volt"– Látomások kíséretében tért vissza Sharon Stone a halál kapujából

Sharon Stone egy interjúban részletesen mesélt arról, mit érzékelt, amikor élet és halál határára került. A színésznő elhunyt szeretteit is látta, ma már úgy tekint rá, hogy spirituális eéményben volt része.

Sharon Stone halálközeli élményéről beszélt.

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Sharon Stone elhunyt szeretteivel is találkozott

Sharon Stone részleteket osztott meg 2001-es szélütéséről, amely majdnem az életébe került. A színésznő arról beszélt, hogy a sztrók során halálközeli élménye volt: vakító fehér fényt látott, elhunyt szeretteivel találkozott, majd hirtelen visszarántották a valóságba. A 68 éves színésznő a CNN Podcasts – All There Is with Anderson Cooper című műsorban idézte fel a traumatikus időszakot. A sztrók miatt ideiglenesen elvesztette emlékezete egy részét, és mozgásszervi problémákkal is küzdött. Arról is beszélt, hogy mindemellett nehezen leírható spirituális élményben is része volt, elhunyt szeretteivel is találkozott. „Láttam és éreztem, ahogy felfelé húznak egy hihetetlenül ragyogó fehérségbe. De a fehér nem teljesen pontos kifejezés. Ez a fény, ami fényesebb, mint bármi, amit valaha is tapasztaltunk, olyan fényes, mint a Nap, de nem is sárga” − idézte fel, és hozzátette, úgy érezte, mintha felfelé suhanna, majd meglátta elhunyt szeretteit. „Azokat láttam, akiknek segítettem, amikor haldokoltak és akiket a legjobban szerettem” − mondta a színésznő és arról is beszélt, a pillanat azonban hirtelen véget ért, egyik pillanatról a másikra visszarántották a testébe: „Hirtelen úgy éreztem magam, mintha egy öszvér mellkason rúgott volna. Gondolom a defibrillátor volt.”

Anyja halála újabb súlyos tapasztalat volt

Stone a beszélgetésben édesanyja 2025-ös haláláról is beszélt. Elmondta, kapcsolatuk évtizedeken át bonyolult és konfliktusos volt, ezért a gyász mellett megkönnyebbülést is érzett, hogy végre szabad. Sharon édesanyja élete végén a színésznővel élt, személyzet segítette a gondozásában. Napközben az asszony úgy tett, mint ha nem tudná, hogy Sharon a lánya, de amikor azonban kettesben maradtak, megosztotta Stone-nal a gyermekkori traumáit. „Rettegett a haláltól, mert félt, hogy a túlvilágon újra találkozik a szüleivel. Anyám csak kapaszkodott és kapaszkodott. És végre rájöttem, el kell engednem. El kell engednem anyámat Le kell választanom magamról. És csak akkor fog meghalni, ha elengedem” − nyilatkozta Stone.