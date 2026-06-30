Eltünteti a sárga izzadságfoltot a pólóról ez a filléres házi szer - Csak 1 dolog kell hozzá

Nyáron sokan szembesülnek azzal, hogy a tavaly még hófehér pólók, ingek és zoknik már nem a régiek. A gallérnál vagy a hónaljnál megjelenő sárgás izzadságfoltok különösen makacsak lehetnek, főleg akkor, ha még dezodorral is keveredtek, ezért sokan drága fehérítőszereket vásárolnak, hogy megmentsék kedvenc ruhadarabjaikat. Pedig egy takarítási szakértő szerint létezik egy ennél jóval olcsóbb megoldás is.

Az izzadságfoltot egy filléres trükkel is el tudod távolítani a pólókból.

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Besárgult a kedvenc fehér pólód vagy inged? Nem feltétlenül kell drága fehérítőszerekre költened.

A takarítási szakértők egy filléres házi praktikára esküsznek, amely segíthet eltüntetni a makacs sárga foltokat.

Mutatjuk, hogyan használhatod!

Az izzadságfolt eltávolítása a pólóból házilag

Nigel Bearman, egy takarítással foglalkozó cég vezetője szerint a fehér ruhák sárgulását, illetve a hónalj alatt megjelenő sárga foltot nem csupán a szennyeződések okozzák. A háttérben leginkább az izzadságból és a bőr természetes faggyújából származó fehérjék lerakódása áll. Éppen ezért ajánlja az aszpirines áztatást, amely szerinte évek óta ismert trükk a profi mosodákban is.

Az aszpirin hatóanyaga a szalicilsav, ami segíthet feloldani a szennyeződéseket. Ha a tablettát vízben feloldják, az oldat fellazíthatja a sárgás elszíneződések és a szövet közötti kötést, így a foltok könnyebben eltávolíthatók a mosás során. A szakértő szerint ez a házi szer egy kíméletesebb alternatíva lehet a klórtartalmú fehérítőkkel szemben, amelyek hosszabb távon károsíthatják az anyag szálait, különösen a finom pamutruhák esetében.

A módszer egyszerű:

oldj fel néhány aszpirint langyos vízben,

áztasd benne néhány órán át a besárgult fehér ruhát,

ezután mosd ki a megszokott programon.

Bár sokan esküsznek erre a házi praktikára, fontos tudni, hogy a módszer hatékonyságát nem támasztják alá széles körű tudományos vizsgálatok. Az eredmény függhet a foltok típusától, azok korától és a ruha anyagától is. Makacs vagy régi elszíneződések esetén előfordulhat, hogy speciális folttisztítóra lesz szükség. Ennek ellenére az aszpirines áztatás olcsó és kíméletes megoldás lehet, amelyet érdemes kipróbálni, mielőtt erősebb vegyszerekhez nyúlnál.