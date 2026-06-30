Dua Lipa 54 éves anyja szépségén ámulunk: Anesa olyan fiatalos, mintha az énekesnő nővére lenne

Dua Lipa gyönyörű külsején ámul a világ, ha megnézzük az édesanyjáról készült képeket, akkor mindnyájunknak világossá válik, hogy kitől örökölte a szépségét.

Dua Lipa édesanyja most lett 54 éves.

Forrás: Nancy Kaszerman / ZUMA Press Wire / Northfoto

Dua Lipa Anesa Lipa és Dukagjin Lipa lánya.

Az énekesnő az Instagramján köszöntötte fel szülinapos anyukáját.

Anesa most lett 54 éves, de évtizedeket letagadhatna a korából.

Dua Lipa anyja elképesztően csinos nő

„Boldog születésnapot az én anyukámnak, Anesa Lipának! Olyan szerencsések vagyunk, hogy velünk vagy! Minden jó, ami az életünkben történik, a te szeretetednek, türelmednek és erődnek köszönhető! A HÁZUNK ÉS A SZÍVÜNK KIRÁLYNŐJE!!! Nagyon-nagyon szeretünk téged” – posztolta a nemrég házasodott énekesnő az Instagramjára. A megható szöveg mellé több felvételt megosztott Anesáról, akinek fiatalos stílusa bennünket is ledöbbentett.

Az első felvételen konkrétan úgy néz ki a lánya mellett, mintha annak a nővére lenne, nem pedig az anyja. Dua Lipa szülei még nagyon fiatalon ismerkedtek meg, mindketten albánok voltak, akik Koszovóban éltek. Anesának lényegében Dukagjin Lipa volt az első szerelme, erről még lányuk nyilatkozott korábban, írta meg a People magazin. Miután egymásba szerettek, kicsivel később eljegyezték egymást, azonban a délszláv háborúk kitörése után Londonba menekültek, ott is alapítottak családot: Dua 1995-ben, Rina 2001-ben, Gjin 2005-ben született meg. Amikor az énekesnő 11 éves volt, visszaköltöztek Koszovóba egy álláslehetőség miatt.

Amikor a slágergyáros 14 éves volt, rávette szüleit, had költözzön vissza Londonba, hogy zenei karriert építhessen magának. Szerencséjére szülei beadták a derekukat, ezzel a döntésükkel pedig megpecsételték legidősebb lányuk sorsát.

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