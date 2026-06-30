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foci-vb

Paraguay hős kapusa eladta a mezeit, hogy megmentse súlyos beteg fia életét

foci-vb paraguay kapus
Horváth Angéla
2026.06.30.
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Orlando Gillről beszél most a világ. A 26 éves kapus a Németország elleni tizenegyespárbajban két lövést is kivédett, ezzel döntő szerepe volt abban, hogy válogatottja bejutott a legjobb 16 közé a labdarúgó-világbajnokságon. Ám Gill nem csak a focipályán hős.

Orlando Gill jelenleg az argentin San Lorenzo de Almagro játékosa. A paraguayi válogatottba 2025-ben hívták be, egy igen nehéz, embertpórbáló időszak után. 

Orlando Gillt 2025-ben hívták ba paraguayi válogatottba
Orlando Gillt 2025-ben hívták ba paraguayi válogatottba
Forrás: AFP

Orlando Gill nem csak a pályán hős: megmentette kisfia életét

Bemutatkozómeccse után Orlando Gill felesége, Melissa az Instagramon írta meg, milyen áldozatok árán jutott el férje a válogatottig. A házaspár első gyermeke, Lautaro egészségi problémákkal jött világra. Korábban érkezett a vártnál, a szülés is komplikált volt, végül sürgősségi császármetszéssel született meg, majd tíz napig az intenzív osztályon kezelték. Melissa élete is veszélyben volt, szívrohamot kapott, amit csodával határos módon élt túl. A fiatal családnak ekkor még pénze sem volt.

„Amikor Lauti megszületett, semmink sem volt. Orlando eladta a felszereléseit, amiket korábban kapott, hogy fedezni tudjuk a kiadásokat. A fiunk az életéért küzdött, de az apja mindig mellette állt!! Mindent eladott, az U20-as válogatott mezét sem tette el emlékbe, a ruháit, a cipőit is áruba bocsátotta. Szó szerint mindent pénzzé tett” – írta Melissa férje válogatottbeli debütálása után.

Orlando Gill és családja
Forrás: Instagram

A felesége arról is beszélt, mi tartotta bennük a lelket ebben a nehéz időszakban.

„Nagyon szomorúak voltunk, sírva imádkoztunk, és kértük Istentől azt, amink ma már megvan. Meghallgatta a fohászainkat. Nem volt könnyű, és soha semmi sem lesz egyszerű, de szeretettel és áldozathozatallal minden lehetséges... Remélem, az egész világ megismeri a hatalmas szívedet és azt a vágyadat, hogy tovább fejlődj! A fiad és én szeretünk és büszkék vagyunk rád” fogalmazott akkor Melissa.

Miután a család helyzete valamelyest rendeződött, Gill Argentínába szerződött. Eleinte alig kapott szerepet, egy évet a második csapatnál töltött, onnan dolgozta fel magát a kezdő keretbe, 2025-re pedig nélkülözhetetlenné vált. Idővel a bajnokság egyik legjobb kapusává nőtte ki magát. 

A Németország elleni vb-meccsen nyújtott teljesítményével Gill a világklasszis kapusok közé emelkedhet. Elmondta, hogy alaposan felkészült az ellenfél tizenegyeseiből, és minden részletre figyelt.

„Minden játékost, minden apró részletet elemeztünk, és hála Istennek két tizenegyest is hárítottam, ami döntő fontosságú volt a továbbjutáshoz. Kiütöttünk egy bajnokot. A győzelmet a paraguayi népnek ajánlom, de különösen az egyik unokaöcsémnek, aki most nehéz időszakon megy keresztül és kórházban van" – mondta Orlando Gill a mérkőzés után.

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