Paraguay hős kapusa eladta a mezeit, hogy megmentse súlyos beteg fia életét

Orlando Gill jelenleg az argentin San Lorenzo de Almagro játékosa. A paraguayi válogatottba 2025-ben hívták be, egy igen nehéz, embertpórbáló időszak után.

Orlando Gillt 2025-ben hívták ba paraguayi válogatottba

Forrás: AFP

Orlando Gill nem csak a pályán hős: megmentette kisfia életét

Bemutatkozómeccse után Orlando Gill felesége, Melissa az Instagramon írta meg, milyen áldozatok árán jutott el férje a válogatottig. A házaspár első gyermeke, Lautaro egészségi problémákkal jött világra. Korábban érkezett a vártnál, a szülés is komplikált volt, végül sürgősségi császármetszéssel született meg, majd tíz napig az intenzív osztályon kezelték. Melissa élete is veszélyben volt, szívrohamot kapott, amit csodával határos módon élt túl. A fiatal családnak ekkor még pénze sem volt.

„Amikor Lauti megszületett, semmink sem volt. Orlando eladta a felszereléseit, amiket korábban kapott, hogy fedezni tudjuk a kiadásokat. A fiunk az életéért küzdött, de az apja mindig mellette állt!! Mindent eladott, az U20-as válogatott mezét sem tette el emlékbe, a ruháit, a cipőit is áruba bocsátotta. Szó szerint mindent pénzzé tett” – írta Melissa férje válogatottbeli debütálása után.

Orlando Gill és családja

Forrás: Instagram

A felesége arról is beszélt, mi tartotta bennük a lelket ebben a nehéz időszakban.

„Nagyon szomorúak voltunk, sírva imádkoztunk, és kértük Istentől azt, amink ma már megvan. Meghallgatta a fohászainkat. Nem volt könnyű, és soha semmi sem lesz egyszerű, de szeretettel és áldozathozatallal minden lehetséges... Remélem, az egész világ megismeri a hatalmas szívedet és azt a vágyadat, hogy tovább fejlődj! A fiad és én szeretünk és büszkék vagyunk rád” – fogalmazott akkor Melissa.

Miután a család helyzete valamelyest rendeződött, Gill Argentínába szerződött. Eleinte alig kapott szerepet, egy évet a második csapatnál töltött, onnan dolgozta fel magát a kezdő keretbe, 2025-re pedig nélkülözhetetlenné vált. Idővel a bajnokság egyik legjobb kapusává nőtte ki magát.

A Németország elleni vb-meccsen nyújtott teljesítményével Gill a világklasszis kapusok közé emelkedhet. Elmondta, hogy alaposan felkészült az ellenfél tizenegyeseiből, és minden részletre figyelt.