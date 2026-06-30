Vastagbélrákos betegeket kezelő orvos árulta el, mit kell enni, hogy elkerüljük a gyilkos kórt

Dr. Joseph Salhab floridai gasztroenterológus rendszeresen kezel vastagbélrákos betegeket, ezért pontosan tudja, mennyire fontos a megelőzésről beszélni. Az orvos hangsúlyozza, hogy nincs egyetlen bevált trükk vagy csodaszer, amellyel biztosan el lehet kerülni a rákot: előfordulhat, hogy valaki egész életében figyel az egészségére, mégis megbetegszik, míg mások kifejezetten egészségtelen életmód mellett sem lesznek rákosak.

A vastagbélrák nem válogat, a betegek egyre fiatalabbak

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Ezt eszi a gasztroenterológus, hogy elkerülje a vastagbélrákot

Amit viszont meg lehet tenni, hogy javítunk az esélyeinken. Doktor Salhab ezért olyan ételeket fogyaszt, amelyeket kutatásokban vizsgáltak, és biztosan tudni, hogy jó hatással vannak a bélrendszerre, rostban gazdagok és csökkentik a vastag- és végbélrák kialakulásának kockázatát. Az Instagramon is népszerű orvos naponta fogyaszt keresztesvirágúakat. Ide tartozik például a brokkoli, a káposztafélék, a karfiol és a kelbimbó. Reggelire gyakran eszik joghurtot és zabot, mindennap eszik néhány gramm diófélét, emellett friss gyümölcsöket is beiktat az étrendjébe, például kivit, görögdinnyét és citrusféléket. Az orvos szerint az alma és a fahéj is támogathatja a bélrendszert, az avokádó pedig kifejezetten kedvező a bélben élő baktériumok szempontjából.

„A közös pont a több rost, a változatosabb növényi étrend, a teljes értékű élelmiszerek, a fermentált ételek, a diófélék, a gyümölcsök, a zöldségek, a teljes kiőrlésű gabonák. Ezek teszik egészségesebbé bélrendszert” – fogalmazott.

A vastagbélrák a vastagbélben bárhol kialakuló daganat. A betegség súlyossága attól is függ, mekkora a daganat, átterjedt-e más területre, és milyen a beteg általános egészségi állapota. A 20 és 50 év közötti felnőttek körében emelkedik az esetek száma. A kór főbb tünetei közé tartozhat a megváltozott széklet, és figyelmeztető jel lehet az is, ha valakinek a korábbinál gyakrabban vagy ritkábban kell vécére mennie. Szintén orvosi kivizsgálást igényelhet a végbélből származó vérzés, illetve a véres széklet, amely pirosnak és fekete színű is lehet. Tünet lehet az is, ha valaki úgy érzi, gyakran kell vécére mennie, de a hasi fájdalom, a hasban tapintható csomó, a puffadás, az ok nélküli fogyás és a megmagyarázhatatlan fáradtság is jelezhet bajt.