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Hétvégén férjhez megy Taylor Swift: itt vannak a brutális részletek

sztárpár Travis Kelce Taylor Swift
Horváth Angéla
2026.06.30.
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Ahogy közeledünk a dátumhoz, egyre több pletyka kering Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjével kapcsolatban. A legfrissebb hírek szerint a sztárpár július 2-án, 3-án vagy 4-én mondja ki a boldogító igent, és bár hivatalos részletek továbbra sincsenek, a kiszivárgott információk alapján minden idők leglátványosabb és legdrágább lakodalma lesz az övék.

Travis Kelce tavaly augusztusban kérte meg Taylor Swift kezét. A rajongók ünnepeltek ugyan, de azóta is azt találgatják, miről ír majd dalokat Swift, ha boldog házasságban él. Korábban úgy volt, hogy az esküvőt július 3-án tartják New Yorkban, ám a pontos helyszínt állítólag még a meghívottak előtt is titokban tartják. A vendégek csak az esemény reggelén tudhatják meg, hová kell menniük. A fokozott óvatosságot biztonsági okokkal magyarázzák: Taylor Swift a világ egyik legismertebb embere, ezért ez a nagyszabású esemény különleges védelmet igényel.

Taylor Swift és Travis Kelce eljegyzési fotója
Taylor Swift és Travis Kelce eljegyzési fotója
Forrás: Instagram

Taylor Swift esküvőjét az FBI felügyeli

Korábban olyan pletykákat is hallani lehetett, hogy a ceremóniát egy komoly biztonsági szolgáltatással rendelkező luxushotelben tarthatják, mint például a Waldorf Astoria New York. Az újabb értesülések szerint azonban a Madison Square Garden lehet a nagy nap helyszíne. Sokan ezt tartják a legkevésbé romantikus választásnak, praktikus szempontból viszont érthető a döntés. A Hollywood Reporter úgy értesült, hogy az FBI-t bízták meg a biztonsági feladatokkal.

A beszámolók szerint Taylor Swift sosem titkolta, hogy nagyszabású esküvőt akar, ahová rengeteg embert meghívhat. A vendéglista ennek megfelelően igen impozáns lehet. Sajtóinformációk alapján meghívót kaphat Zoë Kravitz és Graham Norton is, Selena Gomez és Gigi Hadid pedig koszorúslányok lesznek. Arra viszont kevés az esély, hogy Taylor Swift egykor nagyon közeli barátnője, Blake Lively  is ott lesz az eseményen.

A jelenlegi hírek szerint az esküvő előtti napon, nagy valószínűséggel július 2-án, körülbelül százfős előünnepséget tarthatnak valahol New Yorkban. Másnap pedig megtartják az esküvőt a Madison Square Gardenben, közel ezer vendég részvételével.

Egy Taylor Swifthez és Travis Kelce-hez közel álló forrás néhány napja ugyanakkor óvatosságra intett.

„Ne lepődjön meg senki, ha kiderül, hogy mégiscsak egy kicsi, privát eseményen kötik össze az életüket" – nyilatkozta.

Az esküvő költségeit nagyjából 20 millió dollárra becsülik, ami vetekszik azzal az összeggel, amit a királyi családok tagjai adnak ki az ehhez hasonló jeles családi eseményekre.

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