Ahogy azt korábban megírtuk, Madeleine McCann 2007. május 3-án tűnt el a portugáliai Praia da Luz üdülőhely egyik apartmanjából. Szülei azt állítják, hogy Madeleine-t egy földszinti hálószobában hagyták kétéves testvéreivel, míg ők egy, az apartmantól 120 méternyire lévő étteremben ettek. Az esetet már sok éve gyűri a rendőrség, ám idáig nem sikerült felgöngyölíteni az eseményeket.

A legújabb fejlemények szerint azonban Madeleine már halott, ugyanis az ügy új szereplőjét a kislány meggyilkolásával vádolják. A gyanúsított, Christian Brueckner jelenleg is börtönben van, ugyanis 2005-ben hidegvérrel megvert, majd megerőszakolt egy 72 éves amerikai turistát, aki pont abban a városban tartózkodott, ahonnan Madeleine is eltűnt.

A mostani friss hírek szerint Bruecknernek köze lehet másik két gyermek eltűnéséhez is. A német ügyészek most is ezt vizsgálják, ugyanis, mint kiderült, 2015-ben egy másik, 5 éves kislány is eltűnt nyomtalanul. Illetve van egy régebbi, 1996-os megoldatlan ügy, melynek áldozata egy 6 éves német kisfiú.

Azért terelődött a gyanú a két másik gyermek kapcsán is Bruecknerre, mert a nyomozati anyagai között chatbeszélgetések leiratait találták, melyben Christian Brueckner kisgyermekek elrablárásról és szexuális bántalmazásáról írta le a fantáziáit - tudta meg a The Guardian.