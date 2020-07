Jollyra nem rég Bangó Margit orrolt meg, mert ellopta a dalát, a két előadóművész a Facebookon üzengetett egymásnak. Az énekesnő azzal vádolta Jollyt, hogy felhasználta az Elmulattam a lóvémat című dalát mégpedig úgy, hogy a nóta eredeti címét és előadóját sem tüntette fel. Korábban pedig sokak szerint exe, Suzy slágerét vette át az énekes.

Most a Fehér kígyó nevű együttes vádolja őt szintén plágiummal.

„1989-ben alakult meg az együttesünk, és minden dalunk egy-egy a családunkban történt eseményt dolgoz fel. Így van ez a Nem zavarom az életedet című dallal is, amit jómagam írtam és én is énekelem. Ez az, amit Jolly se szó, se beszéd felhasznált, ráadásul olyan szemtelen módon, hogy az én hangomra énekelt rá" – mondta Horváthné Szabó Emília, a zenekar énekesnője a Ripostnak.