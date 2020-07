Augusztusban lesz egy éve, hogy L.L. Junior és Hopp Csilla kisebbik gyermekét, Dávidkát halálra gázolták Zuglóban. A tragédia idején a két gyermekkel az anya és egy barátnője voltak, a zenész pedig megtette a szükséges jogi lépéseket. Csillát és a barátnőt gondatlanságból elkövetett emberöléssel gyanúsítják, a Bors szerint a nyomozati szakasz a végéhez közelít, és hamarosan vádemelés következik. L.L. Junior ügyvédje elmondta, a rapper abban bízik, hogy Csilla a legenyhébb büntetést kapja majd nagyobbik gyermekük érdekében.

"Csilla és Junior között elsőszülött kisfiuk, Lacika érdekében megállapodás született, ami jó ideje működik is. Mindkét fél meglátása az, hogy kisfiuk mentális egészsége érdekében nyugalomra van szükség, s ehhez természetesen az édesanya jelenléte elengedhetetlen. Ezért ügyfelem, Junior is azt reméli, hogy az igazságszolgáltatás keretein belül a lehető legenyhébb ítélet születik, s nagyon bízunk benne, hogy Csillának nem kell börtönbe mennie" - mondta Dr. Mester Csaba, aki arról is beszélt, szerinte mi lehet a legenyhébb ítélet. "Azt gondolom, lehetséges az úgynevezett kétszeres leszállás, ami már nagyon komoly enyhítést eredményez, s az már a feltételes szabadságvesztést sem hordozza magában. Ez esetben az ítélet pénzbüntetés, ami a tragikus ügy legenyhébb kimenetele lehet. Mi ebben reménykedünk ügyfelemmel" - árulta el. Ebben az esetben Csilla megúszhatja a börtönt, néhány százezer forint befizetésére kötelezhetik. Ugyanez várhat az anya meggyanúsított barátnőjére is.