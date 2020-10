A miniszterelnök, beszámolva a szerdai kormányülésről, kifejtette: Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter egy új otthonteremtési program pilléreit terjesztette elő, ebből az 5 százalékos áfát el is fogadta a kabinet. Közölte azt is, hogy a gazdaságvédelmi operatív törzs előterjesztésére adókönnyítésekről, gazdaságélénkítő lépésekről is döntöttek - írja az MTI.



A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban azt a döntést hozták, hogy még nem kell műtéteket halasztani. Most úgy látni ugyanis, hogy a következő három hétben - bár felszálló ágban marad a járvány - nem várható olyan nagy arányú változás, amely a soron következő, ütemezett ellátások, műtétek lemondásához vezetne. Jelenleg az úgynevezett "elsőlépcsős" kórházakban folyik a koronavírus-fertőzöttek kezelése - közölte, hozzátéve, hogy a vezényeltek száma még nem érte el az összes orvos és ápoló egy százalékát sem.



A kedden megszavazott orvosbéremelést kommentálva Orbán Viktor azt a kérdést tette fel: "Mikor, ha nem most?" Úgy gondolja, hét-nyolc hónapig még el fog tartani a járvány, és amíg nincs vakcina, addig nincs szabadulás, így az orvosokra óriási teher hárul.