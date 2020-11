Mint azt tudjuk, Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tartott, amelyből megtudtuk, hogy szigorítások várhatóak Magyarországon a koronavírus-járvány miatt. Többek között bezárnak a középiskolák és a szórakozóhelyek, valamint kijárási korlátozás lép érvénybe este 8 és reggel 5 között.

Az is nyitott kérdés volt, hogy a kutyájukat sétáltató emberekre is vonatkozik-e a kijárási korlátozás, ezzel kapcsolatban azonban már megszületett a hivatalos döntés. Most pedig a szalagavatók témaköre került a középpontba, és már döntés is született, melyet Maruzsa Zoltán hozott nyilvánosságra egy sajtótájékoztató keretein belül.

"Döntés született arról, hogy a szalagavatókat kötelező jelleggel el kell halasztani " - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) köznevelésért felelős államtitkára kedden Budapesten.

Forrás: MTI