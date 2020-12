Ahogyan arról már korábban mi is beszámoltunk, hét évvel ezelőtt futni indult a soroksári nő, Krisztina, haza azonban már soha nem tért a családanya. Kegyetlen gyilkosság áldozata lett, a tettest pedig sokáig hiába keresték. 2018-ban történt áttörés, a laboratóriumi vizsgálatok során egyezést találtak a holttesten lévő maradványok és egy éppen büntetését töltő férfi DNS-mintái között. Habár a férfi tagadott, a börtönben letétben őrzött dolgai között megtalálták a nő mobiltelefonját.

Azonban nemrég döbbenetes dolgot jelentett ki az özvegy férj, Kardos Lajos: Az elmondása alapján tudja, hogy ki ölte meg feleségét. Úgy gondolja, hogy Krisztina szeretője bérelte fel, R. Szilvesztert, hogy végezzen a nővel - írja Ripost.

"Egyre inkább az az érzésem, hogy Kriszti gyilkosa nem saját elhatározásából cselekedett. Kijelentésemet tényekkel is alá tudom támasztani. Az a nyomozók számára sem kérdés, így sajnos, nekem is el kell fogadnom, hogy a feleségemnek szeretője volt. Az is biztos, hogy a halála előtti két napban randevúzott ezzel a valakivel, de érzésem szerint szakítani akart vele. Az tény, hogy nagyon furcsán kezdett el viselkedni, érződött rajta, fél valamitől vagy valakitől, és tőle teljesen szokatlan módon a futás előtt levett minden ékszert magáról, úgy indult az utolsó útjára. Azt is tudom, ez az ember a nyomozók érdeklődését is felkeltette, olyannyira, hogy poligráfos vizsgálatot is végeztettek rajta, amin elbukott" - mondta a Blikknek Lajos.

A férj elmondása alapján a nyomozók is többször azt állították, hogy bérgyilkosság történt. A férfi azonban azóta elhunyt, de ettől függetlenül a gyilkos személyében biztos Lajos.

"Kriszti szeretőjének halálában a stressz is közrejátszott. Abban egyetlen percig sem kételkedem, hogy feleségemet R. Szilveszter ölte meg, hiszen ezt számos megdönthetetlen bizonyíték támasztja alá. Nekem azonban nagyon fontos, hogy minden apró részlet a helyére kerüljön, és hibátlan képet kapjak a történtekről" - mondta az özvegy.

R. Szilveszter ügyvédje is reagált a fentiekre.

"Ha az ötévnyi, minden apró részletre kiterjedő nyomozás alatt egy ilyen verzió nem merült fel, akkor az nem létezik" - mondta dr. Lichy József.