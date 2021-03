1. Bryan Lee Cranston néven született 1956. március 7-én Hollywoodban. A szülei, Audrey Peggy Sell és Joe Cranston szintén színészként dolgoztak, de az édesapja fiatalabb korában még bokszolóként is próbálkozott.

2. Az anyai nagyszülei német bevándorlók voltak, az apai ágon ír, német, és ausztriai zsidó felmenőkkel rendelkezik.

3. 11 éves korában az apja elhagyta a családot. Az otthonukat elárverezték, és a gyerekkora egy részét így a nagyszülei farmján töltötte.

4. Az apjával csak felnőttkorában találkozott újra, amikor a fivérével együtt elhatározták, hogy megkeresik.

5. A húszas évei végéig nem foglalkozott komolyabban a színészkedéssel, részben a szülei miatt. Egy ideig azt is fontolóra vette, hogy rendőri pályára lépjen, sőt tanult is kriminológiát az egyetemen. A testvérével két év alatt körbemotorozták egy egész USA-t.

6. A Már megint Malcolm című tévés komédia tette igazán ismertté az ezredforduló környékén. Emiatt elkönyvelték vígjátékszínésznek, és amikor a Breaking Bad főszerepére őt szerette volna az alkotó Vince Gilligan, a megrendelő tévécsatorna és a producerek erősen tiltakoztak ellene. De Gilligan kitartott, Cranston pedig élete szerepét játszhatta el a nagysikerű sorozatban.

7. A tüdőrákos kémiatanárból helyi drogbáróvá emelkedő (vagy süllyedő...) Walter White karaktere a Breaking Badben popkulturális ikonná vált, Cranston alakítását pedig minden idők legnagyszerűbb színészi teljesítményei között emlegetik azóta is. Csak egy példa a sok közül: amikor Anthony Hopkins megnézte a sorozatot, rajongói levelet írt Cranstonnak.

8. Csak egy kicsi hiányzik neki ahhoz, hogy meglegyen a színészi karrier csúcsaként emlegetett triplázás, amikor valaki birtokosa a filmes (Oscar), tévés (Emmy) és színpadi (Tony) teljesítményekért járó legnagyobb díjaknak is. Cranstonnak megvan az Emmy (a Breaking Badért), a Tony (A végsőkig című drámáért), de Oscarból még csak jelölésig jutott a Trumbo főszerepéért. Érdekesség, hogy A végsőkig tévéfilmváltozatában is ő játszotta a főszereplő Lyndon B. Johnson amerikai elnököt, és egy Emmy- valamint Golden Globe-jelölést azért is begyűjtött.

9. Mióta elismert és híres színész lett, már a kamera másik oldalán is alkot, több sorozatepizódot rendezőként is levezényelt már. Sőt, két saját sorozatot (Sneaky Pete, The Dangerous Book for Boys) is elindított, amelyeknek ő az ötletadója, vezető írója, producere, utóbbiakat persze társalkotókkal együtt.

10. A húszas évei elején már átélt egy rövidéletű házasságot, majd Robin Dearden színésznő oldalán találta meg a boldogságot, aki 1989 óta a felesége. Egy lányuk született, akiből szintén színésznő lett Taylor Dearden művésznéven.

11. Amikor azt kérdezték tőle, mit szeret a legjobban a feleségében, így válaszolt: „Még mindig szeleburdi lesz, ha meglát egy pillangót."

12. A barátai Lee Stone-nak becézik. Amikor még nem számított híresnek, többször poénból Lee Stone-ként íratta ki magát a stáblistára kisebb munkák esetében, például egy japán rajzfilm egyik szinkronhangjaként.

13. A kedvenc filmje a Marlon Brando-klasszikus: A rakparton (1954).

14. A saját filmográfiájából az Amazonok a Holdon című 1987-es rettenetet törölné ki szívesen.

15. Óriási baseball-rajongó. A 40. születésnapjára a felesége a Los Angeles Dodgers csapatának stadionjába szervezett neki meglepetésbulit.