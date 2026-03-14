Ki volt az igazi Mulan? Ismerd meg a híres Disney-hősnő legendáját

Nem minden Disney-hősnő visel fátylat, és vár az őt megmentő hercegre. Hua Mulan neve mára világszerte ismert, különösen a mára klasszikusnak számító rajzfilm és film hatására. A történet azonban jóval régebbi eredetű, egy ősi kínai balladából származik. Bár a legenda több mint ezer éve él a köztudatban, a történészek máig vitatják, hogy valódi személy áll-e mögötte, vagy csupán egy inspiráló mítoszról van szó.

Érdekes, hogy épp a Disney dolgozta fel Mulan történetét, a stúdió ugyanis korábban nem épp arról volt híres, hogy a női nagyságot jelenítse meg a filmvásznon. A rajzfilmgyártó mindig előszeretettel dolgozott át sötétebb hangvételű Grimm- és Andersen-meséket, amelyekben a főhősnők szinte mindig egy férfi segítségére szorultak. Ebben hozott hatalmas újítást az 1998-as Mulan, ami nem csupán a Távol-Kelet izgalmas kultúrájába kalauzolta el a gyerekeket, de egy igazi erős női példaképet is adott a kislányoknak.

Mulan eredete

A harcos lány legkorábbi ismert változata egy középkori kínai népdalban, a Mulan balladájában jelent meg. A történet az északi Wei-dinasztia idején játszódik, nagyjából a 4-5. században. A ballada szerint amikor a hadsereg minden családtól egy férfit követelt az északi nomád törzsekkel vívott háborúhoz, Hua Mulan idős és beteg édesapja is behívót kapott. A lány azonban nem akarta, hogy apja a biztos halálba menjen, ezért férfiruhát öltött, és a helyére lépett. Ismerős a történet? Bizony, a Disney alkotói meglepően hűen követték a kínai legendát, egészen eddig a pontig. Akár a rajzfilmet, akár az élőszereplős változatot nézzük, a történet ezen pontján Hollywood eltér a balladában megfogalmazottaktól.

A legenda szerint Mulan évekig szolgált a hadseregben anélkül, hogy bárki rájött volna az igazságra. Kiváló harcosnak bizonyult, több csatában is kitűnt ügyességével és bátorságával, sőt a történet egyes változataiban még tábornoki rangot is kapott. Amikor a háború véget ért, a császár jutalmat ajánlott neki, ő azonban csak annyit kért, hogy hazatérhessen a családjához.