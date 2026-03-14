Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 14., szombat Matild

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
mese

Ki volt az igazi Mulan? Ismerd meg a híres Disney-hősnő legendáját

A legtöbben a gyerekeknek szóló rajzfilmből ismerik azt a bátor, kínai lányt, aki férfinak álcázva magát harcol az apja helyett. De vajon Hua Mulan, a legendás harcos valóban létezett, vagy csak egy több száz éves legenda hősnője?

Nem minden Disney-hősnő visel fátylat, és vár az őt megmentő hercegre. Hua Mulan neve mára világszerte ismert, különösen a mára klasszikusnak számító rajzfilm és film hatására. A történet azonban jóval régebbi eredetű, egy ősi kínai balladából származik. Bár a legenda több mint ezer éve él a köztudatban, a történészek máig vitatják, hogy valódi személy áll-e mögötte, vagy csupán egy inspiráló mítoszról van szó.

Hua Mulan történetét 1998-ban ismerte meg a világ, köszönhetően a Disney-mesének.
Forrás: NORTHFOTO

Érdekes, hogy épp a Disney dolgozta fel Mulan történetét, a stúdió ugyanis korábban nem épp arról volt híres, hogy a női nagyságot jelenítse meg a filmvásznon. A rajzfilmgyártó mindig előszeretettel dolgozott át sötétebb hangvételű Grimm- és Andersen-meséket, amelyekben a főhősnők szinte mindig egy férfi segítségére szorultak. Ebben hozott hatalmas újítást az 1998-as Mulan, ami nem csupán a Távol-Kelet izgalmas kultúrájába kalauzolta el a gyerekeket, de egy igazi erős női példaképet is adott a kislányoknak.

A Mulan meseszereplők: 2020-ban élőszereplős változata jelent meg.
Forrás:  Northfoto 

A harcos lány legkorábbi ismert változata egy középkori kínai népdalban, a Mulan balladájában jelent meg. A történet az északi Wei-dinasztia idején játszódik, nagyjából a 4-5. században. A ballada szerint amikor a hadsereg minden családtól egy férfit követelt az északi nomád törzsekkel vívott háborúhoz, Hua Mulan idős és beteg édesapja is behívót kapott. A lány azonban nem akarta, hogy apja a biztos halálba menjen, ezért férfiruhát öltött, és a helyére lépett. Ismerős a történet? Bizony, a Disney alkotói meglepően hűen követték a kínai legendát, egészen eddig a pontig. Akár a rajzfilmet, akár az élőszereplős változatot nézzük, a történet ezen pontján Hollywood eltér a balladában megfogalmazottaktól.

A legenda szerint Mulan évekig szolgált a hadseregben anélkül, hogy bárki rájött volna az igazságra. Kiváló harcosnak bizonyult, több csatában is kitűnt ügyességével és bátorságával, sőt a történet egyes változataiban még tábornoki rangot is kapott. Amikor a háború véget ért, a császár jutalmat ajánlott neki, ő azonban csak annyit kért, hogy hazatérhessen a családjához.

Létezett egyáltalán Hua Mulan?

A történészek szerint a Mulan-legenda történelmi háttere valós lehet, de a Mulan meseszereplők szinte mind jelképes figurák. A korszakban valóban sok háború zajlott az északi nomád népek, köztük a rettenthetetlen mongolok ellen, és a katonáknak szükségük volt olyan történetekre, amelyek bátorságot és kitartást sugalltak. Egy női harcos története pedig különösen erős inspiráció lehetett.

Ahogy telt az idő, a legenda folyamatosan bővült. A későbbi évszázadokban színdarabok, regények és újabb történetek születtek Mulan életéből. Egyes változatok romantikus szálat, mások tragikus befejezést adtak a történethez. Bárhogy is ismerjük, bárhogy is mesélik, Mulan eredete azt súgja minden kislány fülébe, hogy az erős, határozott és bátor nő alakjára már több száz éve is szüksége volt az embereknek. 

Horror a gyerekszobában? – A Grimm mesék sötét oldala, amiről ritkán beszélünk

A mesék világa a lélekre is mélyen hat. Sok klasszikus eredetije nem megnyugtat, hanem inkább felzaklat. Nos, a Grimm történetek épp ilyenek.

Disney élőszereplős filmek: siker vagy pénznyelő?

A Disney időről időre újraforgatja régi klasszikusait. A Disney élőszereplős filmek hulláma az utóbbi években olyan mértéket ölt, hogy lassan már több feldolgozás készül, mint az eredeti alkotásból. Bár a kritikusok sokszor fanyalognak, a kasszáknál egyértelműen a siker: Az oroszlánkirály (2019), A szépség és a szörnyeteg (2017), az Alice Csodaországban (2010) és az Aladdin (2019) ugyanúgy meghaladta az egymilliárd dolláros bevételt, és a többi film is több százmilliót hozott a konyhára.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
