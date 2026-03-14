Az önjelölt párkapcsolati szakértők rendszerint két frázist ismételgetnek, ha valaki szerelmi életén akarnak javítani: „az ellentétek vonzzák egymást”, illetve „találd meg a közös vonásokat”. Amellett, hogy ez a két állítás végtelenül leegyszerűsít egy nagyon is összetett jelenséget, még jókora böszmeség is. Elég csak vetni egy pillantást az asztrológiai képre, hogy világossá váljon, az ellentétes pórusok olykor taszítják, a hasonló tulajdonságok pedig kioltják egymást. Összeszedtük a legrosszabb csillagjegypárok 6 toxikus képviselőjét.
Nem összeillő csillagjegyek tulajdonságai
- Az ellentétes vagy épp túlságosan hasonló személyiségjegyek kioltják egymást.
- Kos-Bak, Bika-Vízöntő, Ikrek-Halak, Rák-Mérleg, Oroszlán-Skorpió, Szűz-Nyilas a legrosszabb csillagjegypárok.
A 6 legrosszabb csillagjegypárosítás
A párkapcsolati horoszkóp alapján bizonyos csillagjegyek alapvető személyisége összeférhetetlen, ami akár a civakodásra is magyarázat lehet. Persze vizsgáljuk meg a dolgot több oldalról is.
Kos és Bak csillagjegy
Mi történik akkor, amikor a laza, tettrekész, kalandvágyó, impulzív Kos a megfontolt, felelősségteljes, irányító, magába forduló Bakkal találkozik? Jó semmiképp. Ez a két csillagjegy egymás tökéletes ellentéte, amivel nem kiegészítik, hanem egyenesen taszítják egymást. Esetükben az asszertív kommunikáció is vágyálom csupán, mivel a Kos őszinte, nyitott és romantikus, a Bak pedig zárkózott, magában tartja gondolatait.
Bika és Vízöntő csillagjegy
Ez a csillagjegypárosítás nem is indul rosszul, hisz mindkettő makacs, de ebben ki is merülnek a közös személyiségjegyek. Ugyanis a kényelmes, gyakorlatias, rugalmatlan Bika csillagjegy képtelen elviselni a Vízöntők álmodozó, független, formabontó gondolkodásával. Különösen akkor válik csípőssé a légkör, amikor pénzügyekről vagy karrierről van szó.
Oroszlán és Skorpió csillagjegy
Hogyha ez a két csillagjegy találkozik, felér egy atomrobbanással. A határozott, mély érzésű, szélsőséges vízjegy, valamint a vezetői szerepre vágyó, olykor öntelt tűzjegy állandó konfliktust generál. Az Oroszlán utálja, hogy a másik minden tettüket megkérdőjelezi, aláaknázva motivációjukat, önbizalmukat, míg a Skorpiók párjuk állandó főnökösködésétől mászik falra.
Mindketten felsőbbrendűnek érzik magukat a másiknál, a legjelentéktelenebb dolgokon is képesek összeveszni. Ilyen az, amikor két dudás nem fér meg egy csárdában.
Ikrek és Halak csillagjegy
A legrosszabb csillagjegypárosítások közül dobogós helyet ért el az Ikrek és a Halak, akik különböző érzelmi mélységekben mozognak. Ugyanis a kétarcú, felületes Ikrek igazi szociális pillangóként képtelen megérteni az érzékeny, mélyérzésű Halak problémáit. Pedig utóbbi jegy empátiájával segítene is az Ikreknek, csakhogy képtelenek megértetni magukat, ami áthidalhatatlan szakadékot jelent.
Rák és Mérleg csillagjegy
Az érzelmi hullámvasúton élő, sértődékeny, rugalmatlan Rák, valamint a döntésképtelen, megfelelési kényszeres békegalamb Mérleg veszélyes kombináció. Ugyanis a Rák jegy szülöttei nem szeretik, ha a dolgok nem az ő forgatókönyvük szerint alakulnak, ami a Mérlegek ingatagsága mellett gyakran megesik. Ugyanakkor a harmóniára törekvő levegő jegy a vízjegy érzelgősségét és túlzott szentimentalizmusát nem bírja.
Szűz és Nyilas csillagjegy
Míg a Szüzek a stabilitásra törekszenek és még a tökéletes sem elég jó nekik, addig a Nyilasok csapongó, kalandvágyó szabad lelkek, ami már eleve megalapoz egy konfliktusokkal terhelt kapcsolatnak. Erre csak rátesz egy lapáttal a kákán is csomót kereső Szűz kritikus természete és a Nyilasok túlcsorduló pozitivizmusa. Az asztrológia szerint a két csillagjegy közötti konfliktusok forrása eltérő világlátásukban keresendő.
Menthetőek a legrosszabb csillagjegypárok?
Ahogy fentebb már utaltunk rá, egy szerelmi kapcsolat végtelenül bonyolult, több komponensű dolog, amit nem lehet kizárólag egyetlen oldalról vizsgálni. Nem mindegy az életkor, élethelyzet, műveltség sem. Azonban a párkapcsolati horoszkóp abban mindenképp segíthet, hogy megértsük az alapvető mintázatokat, hogy belőle okulva megoldjuk a problémákat.
