Az önjelölt párkapcsolati szakértők rendszerint két frázist ismételgetnek, ha valaki szerelmi életén akarnak javítani: „az ellentétek vonzzák egymást”, illetve „találd meg a közös vonásokat”. Amellett, hogy ez a két állítás végtelenül leegyszerűsít egy nagyon is összetett jelenséget, még jókora böszmeség is. Elég csak vetni egy pillantást az asztrológiai képre, hogy világossá váljon, az ellentétes pórusok olykor taszítják, a hasonló tulajdonságok pedig kioltják egymást. Összeszedtük a legrosszabb csillagjegypárok 6 toxikus képviselőjét.

Nem összeillő csillagjegyek tulajdonságai

Kos-Bak, Bika-Vízöntő, Ikrek-Halak, Rák-Mérleg, Oroszlán-Skorpió, Szűz-Nyilas a legrosszabb csillagjegypárok.

A 6 legrosszabb csillagjegypárosítás

A párkapcsolati horoszkóp alapján bizonyos csillagjegyek alapvető személyisége összeférhetetlen, ami akár a civakodásra is magyarázat lehet. Persze vizsgáljuk meg a dolgot több oldalról is.

Kos és Bak csillagjegy

Mi történik akkor, amikor a laza, tettrekész, kalandvágyó, impulzív Kos a megfontolt, felelősségteljes, irányító, magába forduló Bakkal találkozik? Jó semmiképp. Ez a két csillagjegy egymás tökéletes ellentéte, amivel nem kiegészítik, hanem egyenesen taszítják egymást. Esetükben az asszertív kommunikáció is vágyálom csupán, mivel a Kos őszinte, nyitott és romantikus, a Bak pedig zárkózott, magában tartja gondolatait.

Bika és Vízöntő csillagjegy

Ez a csillagjegypárosítás nem is indul rosszul, hisz mindkettő makacs, de ebben ki is merülnek a közös személyiségjegyek. Ugyanis a kényelmes, gyakorlatias, rugalmatlan Bika csillagjegy képtelen elviselni a Vízöntők álmodozó, független, formabontó gondolkodásával. Különösen akkor válik csípőssé a légkör, amikor pénzügyekről vagy karrierről van szó.

Oroszlán és Skorpió csillagjegy

Hogyha ez a két csillagjegy találkozik, felér egy atomrobbanással. A határozott, mély érzésű, szélsőséges vízjegy, valamint a vezetői szerepre vágyó, olykor öntelt tűzjegy állandó konfliktust generál. Az Oroszlán utálja, hogy a másik minden tettüket megkérdőjelezi, aláaknázva motivációjukat, önbizalmukat, míg a Skorpiók párjuk állandó főnökösködésétől mászik falra.

Mindketten felsőbbrendűnek érzik magukat a másiknál, a legjelentéktelenebb dolgokon is képesek összeveszni. Ilyen az, amikor két dudás nem fér meg egy csárdában.

Ikrek és Halak csillagjegy

A legrosszabb csillagjegypárosítások közül dobogós helyet ért el az Ikrek és a Halak, akik különböző érzelmi mélységekben mozognak. Ugyanis a kétarcú, felületes Ikrek igazi szociális pillangóként képtelen megérteni az érzékeny, mélyérzésű Halak problémáit. Pedig utóbbi jegy empátiájával segítene is az Ikreknek, csakhogy képtelenek megértetni magukat, ami áthidalhatatlan szakadékot jelent.