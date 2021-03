Fekete Dávid hatalmas botrányt indított el azzal, hogy a közösségi oldalán jelentette be a válását. Úgy látszik azonban, hogy ő továbbra is a nyilvánosságot választja: megint a Facebookon üzent.

Zátonyra futott Fekete Dávid házassága, erről az egykori énekes Facebookon tájékoztatta a rajongóit. Nagyon nyílt volt, ugyanis leírta, hogy felesége más férfi oldalán keresi a boldogságot. Azóta azonban már az is kiderült, hogy a Megasztár szereplője sem volt teljesen hűséges. Anyósa hozzászólásban figyelmeztette arra, jobb lenne, ha az igazságot írná le Dávid, mielőtt még valaki kitálal.

Annak ellenére, hogy a kommentelőktől is kapott hideget és meleget is, Dávid továbbra is a nyilvánosságot választja, ugyanis ismét a közösségi oldalán üzent, ezúttal a gyerekeinek.