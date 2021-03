Soha nem látott botrányt okozott Harry és Meghan interjúja, amelyben súlyos vádak hangzottak el. A királyi család őszintén megdöbbent a kijelentéseken, melyek között az is szerepelt, hogy a család egy tagja aggódot Harry és Meghan kisfiának bőrszíne miatt. Az illetőt egyelőre nem nevezték meg, de a hírek szerint Meghan erre is kész. Károly herceg a vádak hatására összeomlott, a palota pedig egyelőre csak egy rövid közleményben reagált a műsorra, epdig mindenki feszülten várja, hogy mi lesz a következő lépésük.

Úgy tűnik, II. Erzsébet fogja kezébe venni a dolgokat, méghozzá a legegyenesebb módon kívánja tisztázni a helyzetet: felkeresi Meghant és Harryt telefonon. A család többi tagja ugyanis még nem igazán tért magához az interjú óta, ráadásul II. Erzsébet és férje volt az, akit felmentettek a vádak alól: külön közölték, hogy az Archie bőrszínével kapcsolatos aggodalmak nem tőlük származtak. II. Erzsébet a személyzet számára is komoly utasításokat adott: meg szeretné akadályozni, hogy nyivlánosan vitatkozzanak a kialakult helyzetről. Bár a családban jelentős vita folyt arról, hogy egyes állításokat külön is megcáfoljanak-e, Erzsébet úgy döntött, a kérdéseket személyesen, legalább telefonon kell tisztázni. A bennfentesek attól tartanak, ha Harrynek sikerül is valaha rendezni a családjával a kapcsolatát, abban visszavonhatatlan károk keletkeztek - írja a Daily Mail.