A szakember azt mondta, a jelenlegi helyzet rendkívül súlyos, ilyen mértékű növekedést még soha korábban nem észleltek. Nagyon sok a beteg, sokan vannak kórházban és lélegeztetőgépen, de sajnos nem lehet pontosan megjósolni, pontosan mikor várható a harmadik hullám tetőzése.

A járvány lefolyását az újabb és újabb mutánsok megjelenése nehezíti, most éppen a brit mutáns miatt szenved Magyarország (is). Felmerült a kérdés: vajon mi kell ahhoz, hogy egy új mutáns szülessen? Minek kellene történnie ahhoz, hogy hazánkban is megjelenjen egy mutáns faj? "A véletlen. A vírus folyamatosan változik, és folyamatosan próbál kiszabadulni abból a nyomásból, amit a védőoltások, amit a gyógyszerek adnak - és van, hogy sikerül neki, tehát akár egy magyar mutáns is kialakulhat. Ugye az állandó változás azt jelenti, hogy egyes változások a vírusnak rosszat tesznek - akkor elpusztul -, mások pedig kiemelik a többi vírus közül (gyorsabban terjed, súlyosabb megbetegedést okoz). Nagyon-nagyon súlyosat nem fog, mert akkor saját maga pusztítja el önmagát" - mondta az infektológus.