Igaly Diána koronavírus következtében került kórházba, és habár mindenki bízott abban, hogy meggyógyul, a betegség legyőzte őt. 56 éves korában hunyt el a 2004-es olimpiai bajnok. Utolsó üzenetét csapattársának, Vasvári Erzsébetnek küldte. Igyekezett megnyugtatni őt, minden rendben lesz, nem kell érte aggódni.

"Az utóbbi három hétben nagy munkába fogtunk közösen, napi kapcsolatban voltunk. A szövetség segítségével egy utánpótlásprogramon dolgoztunk, szerettük volna újra sikeressé tenni a hazai koronglövészetet. Aznap, amikor bekerült a kórházba, még kaptam tőle egy sms-t. Soha nem törlöm ki, örökre megőrzöm Dia utolsó üzenetét. Sajnos a válaszomra már nem tudott visszaírni" - mondta a Blikknek Vasvári.

"Nehéz most bármit mondani. Olyan érzésem van, mintha üres lenne a világ, akkora űrt hagyott maga mögött. Csak az emlékek járnak a fejemben, az a sok-sok közös munka, küzdelem és siker, amit Diával együtt értünk el. Most, hogy nincs többé, még inkább felértékelődött az együtt töltött időszak. Két kép él élénken bennem. Az a hatéves kislány, akit a szülei kihoztak a lőtérre, és az a borzasztóan erős, kitartó nő, aki a versenyeken minden akadályt legyőzött. Mindig kemény volt, most nekünk is annak kell lennünk" - tette hozzá.