A videót a Magyar Turisztikai Ügynökség készítette, és azt mutatja be, milyen szabályok vonatkoznak azokra, akik étterembe, szórakozni indulnak vagy utazni készülnek.

"A vendéglátóhelyre és a szállodába érkezve fel kell mutatni a személyzetnek. A szolgáltató a védettség igazolását megtagadó személyt, illetve a felügyelete alatt lévő kiskorút köteles felszólítani a távozásra, és amennyiben a jogsértő személy a felszólításnak nem tesz eleget, értesítik a rendőrséget. A védettségi igazolvány oltási igazolással, zárójelenéssel nem helyettesíthető. (...) A védettség igazolására mind a magyar védességi igazolvány, mind az olyan külföldi védettségi igazolvány alkalmas, amely országgal Magyarország kétoldalú megállapodást kötött. A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező vendégek reggel 5 óra és este 11 óra között étel és italfogyasztás céljából a vendéglátó üzlet kertjében vagy teraszán tartózkodhatnak, maszkot nem kötelesek viselni" - mondja Győrfi Pál animált figurája a videóban, amiből további hasznos dolgokat is megtudhatunk.

Kitér arra is, hogy zenés-táncos rendezvényt továbbra is tilos szervezni és tartani a vengéglátó- és szálláshelyeken egyaránt, lakoldalmak rendezése is tilos. Abban az esetben tarthatók meg ilyen események, ha a jelenlévők létszáma nem haladja meg a 10 főt.