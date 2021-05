Ahogyan már mi is írtunk róla, újra hasadási folyamatok kezdődtek a szarkofág alatt Csernobilban, a reaktorcsarnokban.

Neil Hyatt, a Sheffieldi Egyetem nukleáris anyagokkal foglalkozó vegyésze a Science magazinnak azt mondta, hogy a Csernobilban tapasztalt jelenség most olyan, mintha izzana a parázs egy grillgödörben.

"Jelenleg több elmélet létezik azzal kapcsolatban, hogy mi erősítette fel a radioaktív folyamatotokat, de még keresik a pontos magyarázatokat.

Csernobilban az éghető anyagot maguk az eredeti uránrudak, és az üzemanyagcellák grafit, illetve cirkónium elemei jelentek. Ezeknek a fűtőelemeknek a nagy része az 1986. április 26-án a négyes reaktorblokkban bekövetkezett baleset során nem semmisült meg, hanem a többi anyaggal - köztük az oltáshoz eredetileg használt homokkal - lávává olvadt össze. Ez a kóriumlávának is nevezett sugárzó elegy pedig befolyt és bemarta magát a reaktorcsarnok alagsori helyiségeibe, majd ott „kihűlve" megkeményedett, de ebben még mintegy 170 tonna sugárzó urán van, ami az eredeti üzemanyag 95 százaléka. Már egy 1990. júniusi felhőszakadás után is a részecskék növekvő számát mérték, mivel a víz befolyt a szarkofágba az így is forró kóriumhoz. Harminc éve a tudósok gadolinium-nitrát-oldatot permeteztek a területre, ami megakadályozta, hogy folytatódjon a maghasadás és így elkerültek egy újabb esetleges robbanást. Most erre nincs lehetőség, mert a 305/2-es helyiség nem megközelíthető, oda nem lehet bejuttatni ezt az „oltóanyagot".

Most úgy tűnik, hogy nem jutott víz a területre, és a helyzetet nehezíti, hogy egy közelről nem megfigyelhető helyen, egy teljesen elzárt helyiségében növekszik a neutron koncentráció. Sok a bizonytalan tényező" - nyilatkozta Maxim Szavelijev, a Nukleáris Erőművek Biztonsági Problémáinak Intézete (Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants - ISPNPP) egyik kutatója, aki szerint nem szabad kizárni azt sem, hogy egy újabb reaktorbaleset történhet az erőműben.