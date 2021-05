Három férfit vettek őrizetbe a még 2009-ben eltűnt egykori focista, Katzenbach Imre meggyilkolásának ügyében. Az egyikük Sz.Lajos, Curtis bátyja. A család egyelőre nem nyilatkozik a történtekről, de bizonyára nem könnyű most nekik. Úgy tudni, édesanyja nagyon rosszul viseli a történteket. Az asszony most sokatmondó üzenetet posztolt ki a közösségi oldalára.



"Egyszer minden a helyére kerül. Az is, amiről most azt gondolod, elképzelhetetlen, hogy megoldódik. Megéri várni. Megéri kitartani, mert amit cserébe kapsz, a legszebb álmaidat is felül fogja írni" - írta az asszony a Facebookra.