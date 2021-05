Fekete Dávid sokakat károsított meg, több 100 millió forintos csalás ügyében folyik a nyomozás ellene. Egyelőre rács mögött van, és habár a Viszkis azt nyilatkozta, a pokol vár majd rá odabent, az informátorok szerint egyáltalán nincsen rossz dolga.

Nagyon jó dolga van odabent! Tévézhet és telefonálhat is. A híradókban mindent lát, hogy a médiában mi jelenik meg az ügyéről. Persze ami nem megy le a tévében, arról is informálják" - mondta egy károsult, aki azt is elárulta, hogy Fekete Dávid üzent is a börtönből.

"Két kapcsolattartója van, a féltestvére mellett anyukáját hívhatja fel. Úgy tudom, rajta keresztül üzent az egyik érintettnek, aki a tévében nyilatkozott. Azt kérte, bocsásson meg neki, és reméli, kint találkoznak majd. Úgy tűnik, Dávid elég bizakodó, a szabadulásban reménykedik, ráadásul a madarak is azt csiripelik, annak ellenére, hogy börtönben csücsül, egész jó kedve van" - mondta.

"Sok csomagot próbálnak küldeni neki a barátai a hallgatásáért cserébe, amikben ráadásul pénz is van. Ezek azonban úgy tudom, eddig nem jutottak el hozzá, mert nem a kapcsolattartón keresztül küldték. A csomagküldésre szigorú szabályok vonatkoznak, aminek nem néztek utána, így egy kisebb summa bent ragadt most" - árulta el az illető a Blikknek.