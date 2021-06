Schanda Tamás a közösségi oldalán kifejtette, hogy az elmúlt időszak megterhelő volt a fiataloknak is, hiszen a digitális oktatás nem volt teljesen problémamentes. Ráadásul az egészség érdekében éppen a közösségi tanulás élményétől kellett megfosztani a hallgatókat.

Mivel mára Magyarországon a beoltottak száma jelentősen meghaladta az ötmilliót, a magyar emberek több mint fele már védett. Az Európában második legmagasabb átoltottságnak köszönhetően megkezdődött a veszélyhelyzeti intézkedések fokozatos feloldása, kinyithattak az éttermek, uszodák, szórakozóhelyek, a járványügyi előírások szerint nagyobb rendezvények is megtarthatók.

„Nagy örömmel jelentem be, hogy az egyetemek megrendezhetik a diplomaátadókat, így várhatóan közel 50 ezer végzős hallgató ünnepelheti méltó módon felsőfokú tanulmányai lezárását" – magyarázta az államtitkár.

Schanda Tamás arra is felhívta a figyelmet arra, hogy a rendezvények szervezőinek be kell tartaniuk és tartatniuk az aktuálisan hatályos járványügyi intézkedéseket. Az államtitkár a fiatalokat arra kérte, ha még nem tették volna, oltassák be magukat, hogy teljesen felszabadultan vakációzhassanak a nyáron.