Súlyos baki vagy szándékos félrevezetés? Meghan Markle új bejegyzése kiverte a biztosítékot az interneten

Meghan Markle az elmúlt években hajszolta a sikert és a népszerűséget. Saját vállalkozást indított, amelyet minden létező platformon reklámozott, majd újra betört a showbiznisz világába, ahol végül szintén a termékei kerültek a középpontba. Sőt, egy éve még a korábban archivált Instagram-fiókját is újraindította, amelyet mondanunk sem kell, mára újfent arra használ, hogy a vállalkozását reklámozza. Most azonban lebukott a hercegné: a követői szerint egyértelművé tette, hogy mire megy ki a játék.

Meghan Markle-t csak a hírnév és a pénz érdekli? A követői szerint igen

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Meghan Markle botrányt okozott a legfrisebb posztjával

Milliós rajongótáborral rendelkezik Harry herceg felesége az Instagram-oldalán. Számos követőjét annak köszönheti, hogy betekintést engedett a hétköznapjaiban és az emberek láthatták a királyi család tagjainak életét a mindennapokban. Ez merőben szokatlan volt, az eddigi merev és konzervatív protokollok világa után. Az elmúlt hónapokban azonban valami megváltozott: ahogy nőttek a posztok és videók száma, annál több lett a reklám és a bújtatott marketing a hercegné posztjaiban. Sokan a követői közül már szóvá is tették a közösségi médiában, hogy nem érzik őszintének Meghan megnyilvánulásait és a családjával közös pillanatairól készült képeket. Most pedig valósággá vált a legnagyobb félelmük.

Meghan Markle a legújabb fotósorozatával ugyanis lebuktatta saját magát. Szokása szerint néhány "friss képet" posztolt a családjáról, azonban az egyik fotón véletlenül rajta maradt a készítés dátuma is: 2017. március 31-e. Ezen a képen a hercegné éppen Harry herceget ölelte magához egy stégen, úgyhogy ha nem tudnánk, hogy egy 9 éves képről van szó, azt is hihetnénk, hogy próbálja fent tartani a látszatát annak, hogy milyen boldog a házassága jelenleg. Így azonban csak kérdéseket vetett fel vele.

A követői természetesen kiakadtak a látottaktól és rengetegen bizonytalanok lettek, hogy ezek után mennyire lehetnek hitelesek Meghan korábbi posztjai a családjáról és az életükről. Lehet, hogy az egész kirakat élet csak a termékei reklámozásáról szól?