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Kiderült: a szüzességed elvesztésének ideje befolyásolja az öregedést

kutatás öregedés szexuális élet szüzesség elvesztése
Bába Dorottya
2026.06.11.
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Amikor először áldozunk Ámor oltárán, a legritkább esetben gondolunk az öregedésre, pedig úgy tűnik, kellene. Egy kutatócsoport szerint a szüzesség elvesztésének ideje komoly hatással van az öregedésre.

Életünk egyik legnagyobb mérföldköve kétségkívül a szüzesség elvesztése, ám egy kínai egyetem kutatói szerint még jelentősebb szerepe van, mint gondoltuk. Frissen publikált kutatásukban meglepő összefüggést fedeztek fel az öregedés és a szüzesség elvesztésének ideje között. Bár nyakatekertnek tűnik elsőre, a vizsgálat eredményeit tüzetesebben megvizsgálva mégis találunk benne rációt.

Szüzesség elvesztése és az öregedés
A szüzesség elvesztésének idejét és az öregedést meglepő szálak fűzik össze.
Forrás: Shutterstock

Szüzesség és öregedés összefüggése

  • Egy kínai egyetem mintegy 400 000 brit személy tapasztalatai alapján dolgozott.
  • A szüzesség elvesztésének ideje többek között az öregedés módjára is hatással van.

A kutatás részletei

Egészen pontosan 397 338 brit állampolgár volt az alanya annak a kutatásnak, amely arra kereste a választ, hogy miképp hat az öregedés folyamatára az, hogy mikor veszítjük el ártatlanságunkat. A Shandong Egyetem kutatócsapata első körben arra volt kíváncsi, hogy az alanyok melyik életkorban estek át az első nemi aktuson.

Ezt követően összevetették a résztvevők válaszait az öregedési markerekre való genetikai hajlamukkal. Ülő életmód, fizikai erőnlét, törékenység, kognitív képességek, hallás, illetve látás is a hajlamok között szerepelt.

A kutatás eredményei pedig kulcsfontosságú összefüggést mutattak ki az öregedés, vagyis a fiziológiai funkciók hanyatlása, az egészségi állapot romlása és a szüzesség elvesztésének ideje között.

Mikor történet a szüzesség elvesztése? Így hat az öregedésedre!

Akik fiatal korban vesztették el a szüzességüket, nagyobb kockázatnak voltak kitéve a különböző tényezőknek. „Az első aktus időzítése több pszichológiai, viselkedésbeli és betegségekkel kapcsolatos folyamaton keresztül is összeállhat az öregedéssel.” – fogalmazott Kaxian Wang, a kutatás vezető szerzője.

„Gyengeségi index, mély boldogtalanság, krónikus obstruktív tüdőbetegég (COPD), és figyelemhiányos/hiperaktivitási zavar is fontos szerepet játszhat.” Noha az összefüggés tisztázása további kutatásokat igényel, a tudósoknak így is van pár elmélete.

A nem kívánt terhességek, a szexuális úton terjedő betegségek, a szerhasználat, valamint a serdülő- és felnőttkorban jelentkező egészségügyi problémák fokozott kockázatnak tulajdoníthatók

Ezek a tényezők nagymértékben gyorsítják az öregedést, de a várható élettartamot is csökkentik, amire a hatékony korai szexuális nevelés lehet a megoldás. Azonban a világ nem fekete vagy fehér, így a kutatók is sietve hozzátették, hogy egyéb tényezők is szerepet játszanak a szervezet öregedésében. „Eredményeink nem jelentik azt, hogy mindössze egyetlen viselkedésforma befolyásolja az ember egészségét.”

Ez a kutatás különösen érdekes annak fényében, hogy a szüzesség elvesztése átlagéletkor tekintetében Magyarországon 18,4 év körül alakul 2016-os adatok szerint. Az angoloknál pedig – vagyis a kutatás résztvevőinél – pedig 17 éves korra tevődik az átlag. Ennek tudatában érdemes átgondolni, hogy feltétlen siettetni kell-e az első alkalmat, hisz ahogy a kutatás is mondja: egészségünk múlhat rajta.

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